Entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, des produits «non destinés à l’Union européenne»

À partir d’octobre, une série de produits qui transitent du Royaume-Uni en Irlande du Nord devront avoir des étiquettes stipulant qu’ils sont réservés au marché nord-irlandais. Un supermarché a devancé cette mesure et a commencé à commercialiser ces produits dotés de ces nouvelles étiquettes « Not for European Union » (« non destinés à l'Union européenne »).

L'entrée du supermarché Asda à Belfast Ouest, Irlande du Nord. AP - Peter Morrison

Par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Sur une barquette de bœuf, on peut lire sur l’étiquette, comme d’habitude, l’origine, le poids, mais en plus, une information un peu particulière : « non destinés à l’Union européenne ». C’est la nouvelle réglementation qui s’appliquera dès le mois d’octobre aux viandes et à certains produits laitiers qui transitent du Royaume-Uni en Irlande du Nord. Ces étiquettes sont faites pour s'assurer que les marchandises ne sont pas importées dans l'UE via la République d'Irlande. Le supermarché Asda a déjà mis en place cette nouvelle règle censée mettre fin à la querelle de longue date entre l'UE et le Royaume-Uni sur le protocole relatif à l'Irlande du Nord signé après le Brexit. Mais ce protocole, toujours controversé, ouvre la frontière commerciale sur l'île d'Irlande, tout en créant une frontière maritime entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Ça rend les échanges et le contrôle des marchandises très compliqués. La chaîne de magasins Marks & Spencer a même attaqué ce protocole, regrettant qu’il soit « si bureaucratique et si inutile ». Ce nouvel étiquetage devrait s’appliquer au reste du Royaume-Uni d'ici à juillet 2025. À lire aussiBrittany Ferries et la future frontière Brexit NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI