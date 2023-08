La mort Evgueni Prigojine «prive le maitre du Kremlin d’un levier d’action» en Ukraine et en Afrique

Entretien

Un petit avion privé s'est donc crashé ce mercredi 23 août 2023 dans le nord-ouest de Moscou. Dix personnes à bord, toutes sont mortes, selon les autorités russes. Et parmi ces passagers, Evgueni Prigojine, le patron de la milice privée russe Wagner, à l'origine d'une rébellion contre l'état-major russe et le ministre de la Défense, c'était à la fin du mois de juin. Cyrille Bret est géopoliticien, maître de conférences à Sciences Po Paris et co-auteur du blog EurAsiaProspective.net.

RFI : Deux mois après la rébellion de Wagner, qui avait capturé des sites militaires et marché vers Moscou avant d'abandonner finalement, une possible implication du Kremlin dans cette mort d'Evgueni Prigogine est-elle pensée à tort ?

Cyrille Bret : Oui, on a peine à croire à un pur et simple accident, même s’il ne faut pas écarter cette possibilité. On pense immédiatement à la guerre des clans qui se livre et qui fait rage autour du président russe, et on pense également à une purge qui ne dit pas son nom, comme je l’avais annoncé dès le 24 juin. On en est réduit aujourd’hui à des conjectures, à des suppositions, à des soupçons.

On ne saura jamais ce qu’il s’est réellement passé, mais on voit se détacher trois grands scénarios : l’accident pur et simple, qui conduit à la fin de la vie d’Evgueni Prigojine. Une action clandestine de la part des ennemis de monsieur Prigojine, c’est-à-dire un sabotage ou une attaque de la part d’un clan des forces armées. Une opération clandestine directement commanditée par le Kremlin pour se débarrasser de celui qui, il y a deux mois exactement, a défié le chef.

Et un quatrième scénario, qui n’est pas non plus à exclure, car il a déjà eu des occurrences, qui est en fait une fausse disparition. On n’a pas l’acte de décès ni l’autopsie de monsieur Prigojine, il peut tout à fait avoir décidé de disparaitre des écrans sans pour autant mourir.

On ne sait pas si son corps a été retrouvé pour le moment. Pas de réaction pour l'instant de la part de Vladimir Poutine, à quoi faut-il s'attendre ? Une dénégation en bonne et due forme ? Un hommage ? Ou un silence radio ?

Tout d’abord, il faut voir ce que fait la presse russe ce matin. Prigojine est à la une de tous les grands médias sous la forme d’une nécrologie, donc c’est un acte de décès officiel, même si, vous avez raison de le rappeler, on n’a pas le corps. Ensuite, la réaction de la part du Kremlin ne peut pas être celle de l’hommage public, ne peut pas être celle du salut puisque comme vous l’avez rappelé, il y a deux mois très exactement, il a été accusé de haute-trahison. C’est par une inexplicable série de circonstances et de jeux d’équilibre internes au Kremlin qu’il a réussi à éviter la punition, voire l’élimination physique à l’époque.

En revanche, ce qui est certain, c’est que se manifestent d’ores déjà des soutiens à Prigojine, en particulier, et à Wagner, dans les rues de Moscou, sur les chaines Telegram. Donc la mémoire de Prigojine va continuer à être une force ou une influence avec laquelle le maitre du Kremlin va devoir compter.

La disparition d'Evgueni Prigojine n’arrange pas forcément Vladimir Poutine ?

À court terme, ça l’arrange, évidemment, ça lui permet de simplifier son organigramme, si j’ose dire, d’autant plus qu’il vient de purger le commandant en chef en second de l’opération militaire en Ukraine. Donc, c’est une reprise en main qui était prévisible, qui était annoncée.

Mais à plus long terme, ça prive le maitre du Kremlin d’un levier d’action, notamment en Ukraine, bien sûr en Russie, pour contrebalancer l’influence des autres clans qui l’entourent, et plus largement, RFI l’a abondamment souligné, en Afrique, puisque Wagner est devenu une vitrine quasiment officielle de l’action de la Russie en Afrique. Donc à court terme, ça simplifie la donne, et à plus long terme, ça peut annoncer effectivement une reconfiguration et donc un affaiblissement provisoire de l’influence de Poutine sur ces différentes politiques.

Pour revenir sur l'épisode de rébellion de juin, un accord avait été trouvé pour y mettre fin. Il impliquait le départ de d'Evgueni Prigojine en Biélorussie, rejoint, s’il le souhaitait, par sa milice. Pourtant, Prigojine continuait de s’afficher : en Afrique, en tout cas, il prétendait y être dans une vidéo ; en Russie, lors du sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg. Et ce crash a eu lieu entre Moscou et Saint-Pétersbourg, ce qui signifie, a priori, qu’il était sur le sol russe. Cela veut dire que Prigojine était toujours dans une posture de défi vis-à-vis de Moscou ?

En tout cas d’impunité, et c’était ça qui était difficile à supporter pour ceux qu’il avait défiés, que ce soient les chefs de l’état-major des armées, donc Guerassimov et Sourovikine, et le ministre de la Défense Choïgou, et cette omniprésence de Prigojine apparaissait quasiment comme un défi à quelques semaines de cette tentative de coup de force.

En tout cas, Evgueni Prigojine n’avait pas choisi de faire profil bas, avait cultivé un des sillons qui avait été le plus fertile pour lui et ses affaires, qui était l’influence officieuse et militaire de la Russie en Afrique. Et il avait continué dans cette posture de défi, ce qui expliquerait sans doute que sa disparition, si elle est accidentelle, arrange le Kremlin à court terme et en tout cas les forces armées à court terme, et c’est ce qui expliquerait si une hypothèse de sabotage, ou tout simplement d’action armée contre cet appareil, se confirme. Ça arrange un des clans en rivalité avec monsieur Prigojine.

L'accord trouvé après la rébellion prévoyait aussi que les combattants de Wagner pouvaient rejoindre l'armée russe régulière, est-ce probable qu'ils le fassent maintenant que Prigojine est mort ? Est-ce la fin de Wagner ?

Moi le premier, je pensais que cet accord serait appliqué, il ne l’a pas été, ni sur monsieur Prigojine, ni sur ses actifs, ni sur son équipe, ni sur les irréguliers de Wagner, on va voir ce qu’il se passe. Ce qui est certain, c’est que privé de leurs deux chefs, Prigojine, le plus médiatique, et Outkine, le véritable fondateur de la milice Wagner, les troupes Wagner vont être, au moins officiellement, privées de leur plus grand soutien, et il est plus facile pour les militaires russes de réclamer leur intégration dans les rangs de l’armée russe.

Mais encore une fois, le système de pouvoir est manifestement une lutte de clans, et le chef a besoin de mettre en compétition les différents clans, donc il est tout à fait possible qu’il se garde un outil, en ayant des irréguliers sous une forme ou sous une autre : une partie du contingent Wagner [serait] réintégrée dans les forces armées officielles, régulières, [et] une [autre] partie qui pourrait tout à fait créer une autre société militaire, avec un but qui serait purement externe, par exemple, africain ou ukrainien.

La disparition éventuelle de Wagner, n’arrangerait pas l’armée russe qui s’appuyait tout de même beaucoup sur Wagner pour sa guerre en Ukraine ? Est-ce un coup dur ?

Pour remporter des succès militaires, ça ne l’arrange pas. Pour conserver son prestige, ça l’arrange, puisque la décrédibilisation des forces armées russes dans l’invasion de l’Ukraine tient bien évidemment à ses échecs, à sa désorganisation, mais tient également à l’extrême médiatisation que monsieur Prigojine, personnellement, faisait sur sa chaine Telegram. Et qui a beaucoup parlé avec ses troupes.

