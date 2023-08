À la Une: à Athènes, l’Ukraine et la Moldavie s’invitent au sommet UE/Balkans

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse préparée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Les présidents du Conseil européen et de la Commission, Charles Michel et Ursula von der Leyen, se sont réunis le 21 août à Athènes avec cinq chefs d’État et de gouvernement des pays candidats à l’adhésion des Balkans occidentaux, ainsi que la Moldavie, l'Ukraine, la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie.

Réunion de rentrée à Athènes. Le 21 août, les présidents du Conseil européen et de la Commission, Charles Michel et Ursula von der Leyen, se sont réunis avec cinq chefs d’État et de gouvernement des pays candidats à l’adhésion des Balkans occidentaux, ainsi que la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie, lors d’un dîner informel portant sur l’intégration européenne. Pour la première fois, la Moldavie et l’Ukraine étaient aussi conviées. En plus de s’entendre sur des stratégies de défense en Ukraine, les dirigeants de l’UE ont aussi évoqué les modalités d’une « UE à 35 ». Seul absent, le Premier ministre albanais Edi Rama, qui n’avait pas été invité par son homologue grec, Kyriákos Mitsotákis. Les deux pays sont en froid depuis l’arrestation d’un membre d’un parti de la minorité grecque en Albanie.

La Grèce est de nouveau ravagée par des incendies meurtriers, alors que plus d’une centaine de nouveaux foyers se sont déclarés en l’espace de 24 heures. Dans la banlieue d’Athènes, des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées mercredi, ainsi que l’hôpital de la ville d’Alexandroúpoli et un centre de rétention pour migrants situé près de la capitale. Au moins 19 migrants, dont deux enfants, ont été retrouvés morts dans le nord-est du pays. Dans cette région, lieu de transit des demandeurs d’asile arrivant de Turquie, les migrants sont tenus pour responsables des incendies par certains habitants. Les actes et propos haineux à leur encontre se multiplient.

Chasse aux réfugiés en Croatie et réunion de l’ultra-droite européenne en Serbie

Dans le petit village croate de Gojkovac, près de la frontière bosnienne, les habitants ont découvert avec surprise cet été un « camp temporaire », où des policiers croates gèrent l’arrivée et le transport de demandeurs d’asile, dans des conditions inhumaines. Reportage.

En Serbie, l’extrême droite européenne se mobilise contre le Kosovo. Plusieurs figures des franges les plus radicales de l’ultra-droite européenne étaient à Belgrade en juillet pour une grande conférence sur le thème. « La droite européenne et le Kosovo ». « Certaines entités de l’extrême-droite voient actuellement dans la crise au Kosovo et la guerre en Ukraine une opportunité de mettre en avant leurs idées politiques », analysent une politologue, spécialiste de l’extrême droite dans l’UE et les Balkans.

En Macédoine du Nord, les députés ont commencé la semaine dernière l’étude d’une réforme constitutionnelle qui fracture la société. Le gouvernement macédonien souhaite inscrire la minorité bulgare dans la Constitution, afin de faire tomber le veto de la Bulgarie voisine concernant la poursuite des négociations d’adhésion avec l’Union européenne (UE). Depuis 2020, le gouvernement bulgare bloque les tentatives de Skopje d’entrer dans l’UE, en raison de différends identitaires et historiques. Sofia insiste sur le fait que l’identité et la langue macédoniennes sont d’origine bulgare, une affirmation que la plupart des Macédoniens et l’opposition à Skopje rejettent.

En Bulgarie et en Roumanie, l’agriculture menacée par le dérèglement climatique

Située entre les chaînes montagneuses du Grand Balkan et de Sredna Gora, la vallée des roses bulgare produit les huiles essentielles les plus chères du monde. Mais entre changement climatique, concurrence internationale et nouvelle législation européenne, le secteur est en difficulté. Reportage.

En Roumanie, le « Sahara d’Olténie » gagne du terrain. Favorisée par le réchauffement climatique et l’indifférence des autorités, l’extension de ce désert de sable de plus de 100 000 hectares situé entre la ville de Craiova et la frontière bulgare menace de déséquilibrer l’écosystème de la région.

Alors que la Coupe du monde de basket débute aux Philippines, au Japon et en Indonésie, les équipes des quatre pays des Balkans qualifiées, la Grèce, la Serbie, la Slovénie et le Monténégro, oscillent entre espoirs et déceptions. Leurs chances de s’approcher du podium sont minimes si l’on en croit l’avalanche de blessures qui ont touché les meilleurs joueurs de la région. Mais, sait-on jamais ?

