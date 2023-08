Écosse: lancement d'une vaste opération de recherche du monstre du Loch Ness

Les 26 et 27 août en Écosse, des chasseurs de monstres et des bénévoles participent à la plus grande recherche de « Nessie » depuis les années 1970. Drones, bateaux et plongeurs dotés de caméras infrarouges vont être déployés pour sonder le plus grand lac du Royaume-Uni. Le mystère du monstre du Loch Ness est-il en passe d’être résolu ?

L'histoire vraie ou inventée du monstre du Loch Ness fascine toujours autant. AP

Par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher Scientifiques et chasseurs de monstres prennent part, ce week-end des 26 et 27 août, à la plus grande recherche de « Nessie », surnom du monstre du Loch Ness, depuis 55 ans. Équipements acoustiques, surveillance en surface avec des jumelles et des drones... On n’a pas lésiné sur les moyens pour traquer le légendaire simili-dinosaure, connu depuis le XIIe siècle. Dans une interview donnée en 2001, un scientifique du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Bob Rhines, l'assurait : le célèbre lac du Loch Ness avait abrité une créature d'un autre temps. « Il y a, il y avait en tout cas, des restes de dinosaure, au moins dans les années 1970. Absolument ! », martelait-il. Pourtant, l’hypothèse d’un monstre aux allures de dinosaure persiste, sans doute grâce – ou à cause – des images, plus ou moins véridiques, qui restent dans l’imaginaire collectif. Pour les passionnés hors d’Écosse, il sera possible de faire partie de l’expédition en ligne, sur le site du Loch Ness Centre. « Je pense qu’il existe. Même si les photos n’ont pas l’air vraies, tous les gens qui disent ''Je l’ai vu'', ça me fait penser que c’est possible, que c’est vrai », confie un jeune garçon britannique. Un autre ajoute : « Je pense que le monstre du Loch Ness a vraiment existé, mais qu’il n’existe plus aujourd’hui. Donc ils peuvent envoyer des drones et tout le matériel, je ne pense pas qu’ils le trouvent. Mais ils trouveront peut-être un fossile ! » Quel que soit le résultat de cette chasse à « Nessie », des centaines de bénévoles du monde entier se retrouveront dans un paysage somptueux, à questionner un mystère. Une façon très sérieuse de continuer à rêver. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI