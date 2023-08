Russie: les groupes paramilitaires vont devoir prêter serment

Deux jours après la mort annoncée d'Evgueni Prigojine, Vladimir Poutine a signé vendredi 25 août un décret obligeant les membres des formations paramilitaires à prêter serment à la Russie, comme le font déjà les soldats de l'armée régulière. Un nouveau pas pour que tous ces groupes soient fermement arrimés sous la responsabilité de l'État russe.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Il y a un mois à peine, c’était déjà un décret présidentiel qui plaçait toute nouvelle compagnie privée régionale sous tutelle : « entreprise d'État » pour le statut juridique, et création « sous autorisation de Vladimir Poutine ».

Cette fois, l'oukase présidentiel englobe toutes les formations paramilitaires, lesquelles sont nombreuses : les différents corps de volontaires, les forces de défense territoriale, et toutes celles « contribuant à l'exécution des tâches assignées aux forces armées russes » et à d'autres « organes et formations militaires ».

Tous et toutes devront, comme les soldats de l'armée régulière, notamment jurer « fidélité » et « loyauté » à la Russie et, entre autres, « suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs », ainsi que « respecter de manière sacrée la Constitution russe ».

C'est la première fois que des devoirs sont officiellement mis en place pour ces formations. Et ils le sont de manière solennelle, sur ordre de Vladimir Poutine. Au printemps dernier, c'est une simple loi à la Douma qui leur avait accordé d'être aussi couverts par la législation sur le discrédit des forces armées. La loi était, jusqu'alors, réservée aux soldats de l'armée régulière.

