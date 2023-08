Estonie: la Première ministre dans la tourmente après la révélation des liens entre son mari et la Russie

La cheffe du gouvernement estonien est dans l’embarras : connue pour être l’une des voix les plus radicales du camp occidental contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, Kaja Kallas est aujourd’hui confrontée à des appels à la démission de la part de l'opposition et des principaux médias estoniens. La raison : les liens commerciaux de son époux avec la Russie.

Le Parti du centre a annoncé vendredi qu'il entamait des discussions sur une motion de censure à l'encontre de Kaja Kallas, alors qu'une autre formation de l'opposition Isamaa a estimé que Kaja Kallas n'avait « pas d'autre choix que de démissionner immédiatement », estimant que ce scandale causait « un préjudice considérable aux intérêts et à la réputation de l'Estonie ».

Mercredi, le radiodiffuseur public ERR a rapporté que la société de transport Stark Logistics, qui appartient en partie au mari de Kaja Kallas, Arvo Hallik, avait poursuivi ses livraisons en Russie après le début de la guerre contre l'Ukraine. Arvo Hallik détient indirectement une part de 25% dans cette société de transport. Dans un communiqué de presse publié le même jour, la société Stark Logistics a déclaré qu'elle n'avait qu'un seul client estonien, Metaprint, actuellement en train de fermer son usine en Russie, et que Stark Logistics effectuait des livraisons pour aider à cette fermeture. Arvo Hallik a promis la vente de ses actions, mais le mal est fait.

Suite à ces révélations, la Première ministre estonienne depuis 2021, a assuré sur Facebook que tout commerce avec la Russie devait « cesser tant que la guerre d'agression russe contre l'Ukraine se poursuit ». Elle a indiqué que la société de son mari aidait l'un de ses clients estoniens en Russie « conformément aux lois et aux sanctions imposées ».

Elle « devrait remettre sa lettre de démission »

Kaja Kallas a beau se défendre en se disant « certaine et confiante » que son mari ne s’est livré « à aucune activité immorale », l’opposition et la presse tirent à boulets rouges sur la Première ministre et demandent sa démission. Dans un éditorial, le grand quotidien Postimees conseille à la Première ministre de centre-droit « de faire ses valises aujourd’hui, afin d’éviter de partir encore plus honteuse à l’avenir ». Le quotidien Eesti Päevaleht a également estimé qu'elle « devrait remettre sa lettre de démission » sans que cela signifie « qu'elle doive nécessairement quitter son poste ».

Des sondages montrent qu’une majorité des Estoniens réclament le départ de la cheffe du gouvernement. Car le pays balte aux frontières de la Russie est fermement engagé contre l’agresseur de l’Ukraine et au sein de l’Europe, Kaja Kallas s’était justement fait un nom comme fervente défenseuse de sanctions toujours plus dures contre Moscou.

