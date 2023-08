Royaume-Uni: enquête sur la mort de personnes ayant acheté des substances d'aide au suicide

Au Royaume-Uni, une enquête a été ouverte sur la mort de 88 personnes qui ont acheté des substances d'aide au suicide sur internet. L’agence britannique de lutte contre la criminalité suspecte un homme, qui vient d’être arrêté au Canada.

Peut-on se suicider en achetant une dose létale sur Internet ? C’est une question à laquelle le Royaume-Uni tente de répondre, puisque 88 personnes sont décédées après avoir acheté en ligne « un kit de suicide ».

Une enquête vient d’être ouverte par l'agence britannique de lutte contre la criminalité (NCA). Car si « le lien n’est pas encore établi entre les substances achetées en ligne et la cause du décès », les enquêteurs ont identifié 232 acheteurs sur une période de deux ans. Et donc, 88 d’entre eux qui sont décédés.

Cette annonce intervient après l'arrestation au Canada d'un homme de 57 ans, Kenneth Law, inculpé pour aide au suicide. Il est accusé d'avoir envoyé 1200 colis dans 40 pays, et également au centre de plusieurs enquêtes menées aux États-Unis, en Italie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Aux Pays-Bas, où l’euthanasie est strictement encadrée par un protocole médical, une affaire similaire a éclaté le mois dernier : un vendeur de substances pour aide au suicide qui aurait entraîné la mort d’au moins 10 personnes a été condamné à près de quatre ans de prison.

