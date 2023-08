Un homme politique néerlandais très libéral proposé comme «monsieur climat» de l'UE

Il y a du changement au sein de la Commission européenne : Frans Timmermans, vice-président de l'institution et chargé de l’Action pour le climat a démissionné pour participer aux élections législatives aux Pays-Bas. Pour le remplacer, c’est Wopke Hoekstra, le ministre néerlandais des Affaires étrangères qui est proposé. Mais il ne fait pas l’unanimité à Bruxelles.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lota

Pour le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, Wopke Hoekstra est un « bon candidat, avec une expérience internationale ». Un homme de droite pour remplacer un socialiste ? L'actuel ministre néerlandais des Affaires étrangères ne plaît pas à tout le monde et a laissé de mauvais souvenirs à certains lorsqu’il était ministre des Finances entre 2017 et 2022 : il est même surnommé « Mister No » par les partis de gauche au Parlement européen ! En cause, notamment, ses prises de positions ultra-libérales, ses critiques acerbes de la gestion financières des pays du Sud de l’Europe.

Les eurodéputés accepteront ou non

Le Néerlandais pourrait devenir le représentant de l’Union européenne lors de la COP28, la conférence des parties, à Dubaï à la fin de l’année 2023. Les socialistes craignent qu’il n’affaiblisse le pacte vert européen.

À 47 ans, Wopke Hoekstra ne restera qu’un an au poste de commissaire européen, et ce, jusqu’à la fin du mandat d’Ursula Von der Leyen. Il rencontrera la présidente de la Commission mardi prochain à Bruxelles et ce sont les eurodéputés - à la rentrée - qui accepteront ou non cette nomination.

