Après les côtes bretonnes, les algues vertes contaminent le littoral britannique

Dans les années 1970, les plages du littoral anglais ont été polluées par des marées vertes. Depuis, les algues vertes reviennent chaque année, avec de plus en plus d’inquiétude sur leur dangerosité.

Présentes dans la mer à l'état naturel, les algues vertes deviennent un problème lorsqu'elles prolifèrent à cause des nutriments charriés par les rivières et provenant pour l'essentiel de l'agriculture.

Des plages de Cornouailles, jusqu’aux grands Lacs Irlandais, en passant par la Tamise, les étendues d’eau revêtent d’un manteau vert prairie.

Des algues « bleues-vertes » comme on appelle ici les cyanobactéries qui présentent un danger pour l’homme et l’environnement et qui peuvent être fatales.

Comme elles n’ont pas d’antidote, de nombreux promeneurs font la découverte de leur chien qui décède, en moins d’une heure, empoisonné par sa baignade, un exemple de mise en garde ici par la presse et les associations en littoral.

Un problème d’algues qui s’ajoute à un autre. « C’est tout un écosystème qui meurt au su et au vu de tous », se lamentent les militants qui oeuvrent à la protection des lacs irlandais. Dans le Guardian, cette semaine, on rapporte un niveau de toxicité jamais enregistré : car aux algues vertes s’ajoutent « des éclosions d’autres variétés d’algues toxiques, dues à l’écoulement dans les terres des eaux usées ». Un problème sanitaire auquel les autorités doivent faire face puisque les réserves d’eau potable du nord du Royaume-Uni sont à présent menacées.

