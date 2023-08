Royaume-Uni: une nouvelle affaire de conflit d’intérêt éclabousse la femme du Premier ministre

Rishi Sunak est confronté à un nouveau conflit d’intérêts, qui implique, encore une fois, sa femme Akshata Murty. La famille du Premier ministre britannique pourrait bénéficier d’un accord commercial post-Brexit qu’il négocie avec l’Inde.

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

À deux semaines du G20 à New Delhi, une nouvelle affaire de conflit d’intérêt éclabousse la femme du Premier ministre britannique. Akshata Murty, est héritière d’Infosys, une entreprise d’informatique évaluée à près de 60 milliards de livres sterling - soit 70 milliards d’euros - dont ses actions s’élèvent à près de 500 millions de livres sterling - soit presque 600 millions d’euros. Or, son mari, Rishi Sunak, prévoit de signer avec son homologue indien Narendra Modi, un accord qui privilégie les services d’Infosys.

Contrats avec le gouvernement britannique

Infosys a déjà des contrats avec le gouvernement britannique et de nombreuses compagnies dans le pays, et vise également à faciliter le système de visas pour les Indiens qui travaillent dans l’informatique.

Le parti travailliste, la Chambre des communes et la Chambre de commerce demandent à l’ancien argentier de Sa Majesté plus de transparence politique et financière concernant les accords entre le Royaume-Uni et l’Inde, pays dont sa famille est originaire.

Cascade de révélations

En avril dernier, à la Une des journaux, c’était une cascade de révélations sur les nombreux évitements fiscaux du couple, au moment où les ménages britanniques croulent sous l'inflation et de nombreuses hausses d'impôts.

