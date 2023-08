La Pologne et les pays baltes exigent de la Biélorussie le départ des mercenaires russes de Wagner

Les voisins de la Biélorussie ne veulent plus du groupe Wagner aussi près de leurs frontières. Varsovie et les pays baltes demandent au président biélorusse, Alexandre Loukachenko, le départ des troupes du groupe Wagner présentes sur le sol de l'allié de Moscou depuis la rébellion avortée des mercenaires.

via REUTERS - BELARUSIAN DEFENCE MINISTRY

Un combattant du groupe mercenaire russe Wagner et un membre du service biélorusse participent à une formation conjointe en Biélorussie, le 20 juillet 2023.

Publicité Lire la suite

Le ministre polonais de l'Intérieur, Mariusz Kaminski, a demandé au régime du président biélorusse Alexandre Loukachenko de renvoyer les hommes du groupe Wagner présents en Biélorussie.

Milliers de mercenaires

Selon la Pologne, des milliers de mercenaires de Wagner y sont stationnés et Alexandre Loukachenko a souhaité récemment que ce nombre aille jusqu'à 10 000. « Quelques milliers de (personnes), en partie des criminels relâchés de prisons russes contre la promesse de participer à la guerre en Ukraine, profondément démoralisés et accusés de crimes de guerre, c'est un groupe important, capable de tout », a souligné M. Kaminski qui s'exprimait dans le cadre d'une rencontre avec ses homologues lituanien, letton et estonien.

Inquiétudes

Varsovie dit s'inquiéter d'éventuels incidents dans la région dans lesquels seraient impliqués les mercenaires du groupe paramilitaire russe et a prévenu qu'« en cas d'un incident critique à la frontière avec la Biélorussie (...) tous les passages frontaliers (avec ce pays) qui restent encore ouverts seront fermés ».

Les ministres ont également demandé au régime de Loukachenko de « renvoyer immédiatement de la zone frontalière vers leurs pays d'origine tous les immigrés illégaux qui y sont groupés ». Les pays de la région accusent la Biélorussie et la Russie d'avoir orchestré une vague d'immigration destinée, selon eux, à déstabiliser la région et toute l'Union européenne.

À lire aussiWagner: la Pologne et la Lituanie pourraient fermer leur frontière avec la Biélorussie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne