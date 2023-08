Royaume-Uni: à Londres, la zone à faible émission entre en service dans le quartier de Bromley

Reportage

Ce mardi 29 août, tous les Londoniens se réveillent avec une nouvelle zone à ultra-faibles émissions (Ulez). Jusqu’à maintenant, seuls les véhicules circulant dans le grand centre de la capitale devaient respecter certains critères de propreté, sous peine de payer une taxe journalière d’une quinzaine d’euros. Le maire, Sadiq Khan, a décidé d’étendre l’Ulez à tout le Grand Londres pour des raisons sanitaires et environnementales. Reportage dans le quartier de Bromley, à la limite de la capitale, qui se voit inclus dans cette nouvelle zone.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Pas de métro à Bromley, seulement des bus. Et des voitures, presque obligatoires au quotidien. Le maire de l’arrondissement, le Conservateur Colin Smith, a tenté de faire invalider en justice l’extension de la zone ultra-faible émissions.

« Si le projet avait été soumis au vote et validé, je l’aurais accepté en tant que démocrate élu, dit-il. Mais il existe déjà une zone dans le centre londonien, la qualité de l’air est meilleure dans le pourtour londonien. Ce qui me fait dire qu’il ne s’agit pas d’une question de santé, mais de prélever plus d’argent. »

Selon l’autorité londonienne des transports, seul 1 véhicule sur 10 devra payer les 15 euros journaliers. L’impact sur la qualité de l’air est encore débattu. Septuagénaire sans voiture, Veronica ne soutient pas la mesure. « Mon jardinier a dû changer de camionnette. Quand vous essayez de gagner votre vie en sillonnant un arrondissement et que vous devez payer pour travailler, c’est une grosse dépense ! C’est injuste, et les commerces vont fermer dans le coin », estime-t-elle.

La justice a pourtant validé le projet. Un mal nécessaire pour Claire et Helen. « Je m’inquiète pour les gens qui viendront me rendre visite, mais Ma voiture est aux normes », dit Claire. « Je sais bien que certaines personnes n’auront pas les moyens, mais il faut vraiment qu’on revoie nos priorités sur le sujet de la pollution atmosphérique », reprend Helen. Les questions environnementales devraient être au centre des débats pour l’élection municipale du printemps 2024.

