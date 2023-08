Suède: un chef d'entreprise russo-suédois mis en examen pour espionnage au profit de la Russie

En Suède, un chef d’entreprise sexagénaire d’origine russe, naturalisé suédois, qui vivait dans le pays depuis 25 ans, a été mis en examen pour espionnage au profit de la Russie. Arrêté il y a bientôt un an, il a été mis en examen ce lundi 28 août, accusé d'avoir acheminé illégalement du matériel militaire sensible vers la Russie.

Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

L'homme nie avoir exporté du matériel à des fins militaires. Mais l’enquête préliminaire de 2 000 pages et l’acte d’accusation font état d’échanges directs et réguliers entre Sergueï Skvortsov et des interlocuteurs liés au Ministère de la Défense russe, au GRU, le renseignement militaire, ou encore à l’Agence spatiale russe.

À la tête d’une florissante entreprise d’import/export de composants électroniques, il aurait notamment acheté et acheminé du matériel de pointe : par exemple, des instruments utilisés par les armées pour intercepter et analyser des signaux électromagnétiques. Des technologies suédoises, mais aussi américaines et qui auraient transité par la Suède.

Pour permettre à la Russie de contourner les sanctions entre 2013 et 2022, Sergueï Skvortsov aurait falsifié les noms des destinataires et utilisé de fausses identités pour cacher les intermédiaires, selon les éléments fournis par le renseignement suédois et le FBI. Ces achats illégaux ne seraient que la partie émergée d’un vaste réseau d’opérations russes à l’étranger. Le businessman russo-suédois risque, quant à lui, six ans de prison. Son procès débute le 4 septembre et va durer un mois.

