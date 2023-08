Affaire Luis Rubiales: en Espagne, la colère ne retombe pas après le baiser forcé

Une mobilisation avait lieu à Madrid, lundi 28 août, à l’initiative de l’association Feminismo Madrid après la vague d'indignation suscitée par le baiser forcé du président de la Fédération de football espagnole à la joueuse Jenni Hermoso sur le podium de la Coupe du monde le 20 août dernier à Sydney après le sacre de la Roja.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Madrid, Pierre Chaperon

En Espagne, la colère ne retombe pas contre Luis Rubiales. Quelques jours après, la non-démission du président de la fédération de football ne passe toujours pas. Le baiser forcé à Jennifer Hermoso non plus. Encore moins les explications du président de la fédération, qui a été suspendu par la Fifa pour 90 jours, et est depuis lundi l'objet d'une enquête préliminaire pour « agression sexuelle ».

Il y avait même de la colère pour ces milliers de manifestants réunis à Madrid. Pour Paloma, 23 ans, maillot de la championne du monde Alexia Putellas sur les épaules, impossible de rater l’événement « Il est important de montrer que nous sommes unies en ce moment, explique-t-elle. C’est un geste de rejet vis-à-vis d’un acte qui ne nous représente pas et qui est une agression. »

« Se acabo »

Deux à trois mille personnes de toutes les générations se sont réunies dans le centre de la capitale espagnole pour manifester en présence, entre autres, de Yolanda Diaz, numéro deux du gouvernement en fonction et Iréné Montero, ministre de l’Égalité.

Devise de ce rendez-vous dans le centre de la capitale : « Se acabo ». Traduisez : c’est terminé. Un mot d’ordre qui, pour Raquel, 46 ans, venue entre amis, va au-delà du football féminin. « Toute la vie, ici, on nous infantilise ou on nous sexualise. On nous traite comme des enfants, on nous fait ressentir qu’on ne peut pas appartenir à des équipes sportives, souligne-t-elle. Là, nous avons fait un petit pas en avant. Il reste encore beaucoup de travail mais, c’est déjà ça. »

Rubiales très isolé

Des manifestants qui ne veulent pas en rester là et un Luis Rubiales qui apparaît de plus en plus seul. Dans la soirée, lundi, la fédération espagnole de football a demandé sa démission immédiate.

Saisi par le gouvernement espagnol, le Tribunal administratif des sports s'est réuni lundi. L'instance a demandé au Conseil supérieur du sport plus de documents pour statuer sur l'avenir de Luis Rubiales.

À lire aussiBaiser forcé: la présidente de la ligue féminine de football espagnole charge Luis Rubiales

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne