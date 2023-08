Funérailles d'Evgueni Prigojine: la présence du président russe Vladimir Poutine «n'est pas prévue»

Près d’une semaine après la mort d’Evgueni Prigojine dans un crash d'avion au nord de Moscou, le Kremlin a enfin donné quelques précisions, notamment concernant la présence et en l'occurrence l'absence de Vladimir Poutine aux obsèques de l’ancien chef du groupe Wagner.

Mémorial en l'honneur d'Evgueni Prigojine, chef du groupe paramilitaire Wagner, et son bras droit, Dmitry Outkine, le commandant du groupe, à Moscou, en Russie, le 29 août 2023.

Publicité Lire la suite

Les funérailles d’Evgueni Prigojine seront-elles privées ? publiques ? militaires ? Le flou demeure. Mais le Kremlin a tout de même donné quelques précisions, via son porte-parole Dmitri Peskov. « La présence du président n'est pas prévue, nous n'avons pas d'informations spécifiques sur les funérailles », a-t-il déclaré à la presse, ce mardi 28 août.

Le pouvoir russe semble naviguer dans un entre-deux, attendant que la famille prenne des dispositions et le fasse savoir. « La décision à ce sujet est prise par la famille et les proches, nous ne pouvons rien dire ici sans eux », a-t-il fait valoir, alors qu'aucune annonce sur la date et le lieu des funérailles n'a été faite.

Dimanche 28 août, le comité d'enquête russe avait confirmé la mort d'Evgueni Prigojine à la suite d'« expertises génétiques moléculaires », sans privilégier aucun des scénarios, ni celui de l'accident, ni celui d'une bombe ou d'un missile sol-air.

À lire aussiLa mort d'Evgueni Prigojine confirmée par l'expertise génétique

En raison de la tentative de putsch du mois de juin du groupe Wagner, les soupçons concernant l'implication du pouvoir demeurent. Mais le Kremlin a nié toute vengeance. « Autour de cette catastrophe, autour de la mort tragique des passagers de l'avion, y compris Evgueni Prigojine, il y a beaucoup de spéculations, a commenté le porte-parole du Kremlin le 25 août dernier. Bien sûr, en Occident, toutes ces spéculations sont présentées sous un certain angle. Tout cela est un mensonge absolu.

(Avec AFP)

À lire aussiRussie: le Kremlin réfute toute participation de l'État à la mort de Prigojine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne