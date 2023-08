Sabotage des gazoducs Nord Stream: le voilier «Andromeda» et la piste ukrainienne au cœur de l'enquête

Le 26 septembre 2022, deux énormes explosions sous-marines détruisaient les gazoducs Nordstream 1 et Nordstream 2, construits pour acheminer, sous la mer Baltique, du gaz russe vers l’Allemagne. Quelques mois après le début de l’invasion de l’Ukraine par Moscou, un symbole de la dépendance énergétique à l’égard de la Russie était détruit. Saura-t-on un jour qui étaient les commanditaires de cet attentat ? Deux médias allemands, le magazine Der Spiegel et la chaîne ZDF, ont mené une enquête pendant des mois.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Ces conduites de gaz, c’était un peu le cordon ombilical qui reliait l’Allemagne à la Russie pour un approvisionnement énergétique bon marché, une aubaine durant très longtemps pour le made in Germany. Nord Stream 1, 1 200 km et 200 000 morceaux sur le sol de la mer Baltique, c’était à partir de 2012, 60 milliards de mètres cubes de gaz par an qui circulaient dans deux conduites parallèles. Cela représentait 16% de l’approvisionnement européen en 2018. Cette même année, les travaux commencent pour Nord Stream 2, pour deux conduites qui devaient transporter 55 milliards de mètres cubes par an. Le gazoduc est terminé en septembre 2021, mais ne sera jamais mis en service.

Des auteurs ayant des liens avec l'Ukraine

Deux douzaines de journalistes du magazine Der Spiegel et de la chaîne publique ZDF dans différents pays ont mené des recherches impressionnantes. Les résultats de l’enquête plaident pour la piste ukrainienne. Un bateau de plaisance a été loué dans un port allemand en septembre 2022 et les traces remontent jusqu’en Ukraine. Les experts estiment qu’une opération comme les attentats contre les deux gazoducs pouvaient être réalisés avec une telle embarcation passant plus inaperçue.

Vor einem Jahr sprengte ein Geheimkommando die #Nordstream-Pipelines in der Ostsee. Seitdem suchen Ermittler nach den Attentätern. Die Fährte, der sie folgen, ist politisch hochgefährlich. (S+) https://t.co/5nkPRoD3pn — DER SPIEGEL (@derspiegel) August 26, 2023

Les États-Unis avaient mis en garde l’Ukraine

Les enquêteurs du parquet allemand qui ont passé l’Andromeda, du nom du bateau incriminé, au crible en début d’année, y ont retrouvé les traces d’un explosif. Les journalistes allemands rappellent également que l’attaque n’était pas une surprise complète. Les services secrets néerlandais et américains avaient diffusé des informations avant l’été 2002 sur un tel attentat avec, là aussi, une piste ukrainienne. Washington aurait même contacté Kiev pour dissuader le pays de se livrer à un tel acte. D’après Der Spiegel et ZDF, les autorités allemandes qui enquêtent jugent la piste ukrainienne confirmée. Lundi 28 août, le porte-parole d’Olaf Scholz se refusait à toute spéculation.

Si cette piste ukrainienne devait se confirmer, elle aurait des conséquences importantes. Si la responsabilité de Kiev devait être définitivement prouvée, cela rendrait le soutien à l’Ukraine plus difficile. Mais il faudrait aussi savoir qui dans ce pays, si cette piste est confirmée, a pris l’initiative. Le pouvoir, les services secrets sans informer le président Zelensky ou bien un commando qui a agi de lui-même ?

Un scénario digne d'un thriller politique

Mais d’autres thèses ont été formulées. Un journaliste américain a accusé son propre pays souhaitant supprimer le chantage russe au gaz contre l’Allemagne. Mais les preuves étaient plus que minces. D’aucuns ont évoqué des mouvements de navires russes importants durant l’été 2022 dans la mer Baltique. Mais pourquoi Moscou ferait-il sauter ses infrastructures alors que la Russie pouvait bloquer à tout instant les livraisons de gaz ? Pour des questions d’assurances et d’indemnisations ? Pour mieux accuser l’Ukraine en élaborant une fausse piste quasi parfaite avec le navire Andromeda. Beaucoup de spéculations pour une opération digne d'un thriller politique hors du commun, qui sait, peut-être, porté à l’écran un jour ?

