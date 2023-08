Diplomatie: la France promet une «initiative» pour le Haut-Karabakh

Le Haut-Karabakh, ce territoire enclavé en Azerbaïdjan, peuplé à majorité d’Arméniens est confronté à un blocus orchestré par Bakou privant 120 000 personnes d’un accès à une aide humanitaire. Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu, hier, avec Ilham Aliyev, le président de l’Azerbaïdjan et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Le chef de l'État français s’engage à trouver une solution pour débloquer le corridor de Latchine, le seul lien terrestre entre l’Arménie et le Karabakh, alors que des élus français sont sur place aujourd'hui.

Avec notre envoyé spécial en Arménie, Nicolas Feldmann

L'initiative française est évidemment la bienvenue à l’heure où les autorités décrivent une catastrophe humanitaire sur place. « Nous apprécions et saluons les positions résolues de la France », disait, le 29 août, un officiel du Haut-Karabakh. Car ici, la France est perçue comme un allié, capable d’utiliser sa voix dans les instances internationales pour évoquer le blocus du Haut-Karabakh..

Selon plusieurs sources, c’est d’ailleurs à l’ONU que pourrait se jouer l’initiative diplomatique française promise par Emmanuel Macron avec le dépôt d’une résolution au Conseil de sécurité. Et pour accentuer la pression sur l’Azerbaïdjan, des élus français sont sur place à l’appel du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF), ils vont tenter de faire entrer de l’aide humanitaire dans l’enclave.

Camions en route

Une dizaine de camions sont en route, ils transportent des produits de première nécessité, du lait en poudre, des couches pour bébé, de la nourriture. Mais vont-ils pouvoir emprunter ce fameux corridor de Latchine et acheminer l’aide humanitaire jusque dans le Haut-Karabakh ? C’est, en théorie, ce que prévoit un accord signé en 2020 pour mettre fin à la guerre entre le Haut-Karabakh soutenu par l’Arménie d’un côté et l’Azerbaïdjan. Mais voilà, depuis neuf mois, les Azerbaïdjanais bloquent l’entrée de ce corridor et, depuis cet été, même l’aide humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge ne passe plus.

C’est là tout l’intérêt de cette séquence diplomatique française : tester - en quelque sorte - l’Azerbaïdjan et rappeler que derrière ce blocus, ce sont plus de 120 000 personnes, dont 30 000 enfants qui manquent de tout et vivent coupés du monde.

