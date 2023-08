Royaume-Uni: nouveau report de l'entrée en vigueur des contrôles sanitaires post-Brexit

Le Royaume-Uni devait mettre en place d’ici octobre 2023 des contrôles sur les produits en provenance de l’Union européenne, des contrôles sanitaires sur certains produits dits « à risque », comme ceux d’origine animale, une conséquence du Brexit. Mais ce mardi 29 août, le gouvernement a annoncé le report de ces contrôles.

De notre correspondante à Londres,

Officiellement, ce report intervient deux mois avant la mise en application des contrôles pour ne pas faire augmenter les prix des produits importés de l’Union européenne. Qui dit contrôles, dit un transport plus long, plus de paperasses administratives et donc des importations plus chères. Or, le Royaume-Uni se trouve dans une crise économique assez importante, avec une inflation qui est montée jusqu’à 10% cette année.

Ça, c’est la raison officielle, mais les importateurs ne sont pas prêts non plus: puisqu'on ne connaît toujours pas les modalités exactes des contrôles, les tarifs des taxes douanières ou encore les papiers requis. Le gouvernement donne donc aux entreprises - et se donne - trois mois de plus pour tout organiser. D’ailleurs, il a dévoilé ce mardi 29 août un nouveau système informatique de contrôle aux frontières pour les marchandises.

La dernière raison, elle, est calendaire puisque des élections doivent se tenir l’année prochaine - on ne sait pas encore quand exactement - et le gouvernement conservateur est annoncé perdant. Alors si la mise en place des contrôles engendrait des prix plus élevés ou des problèmes d’approvisionnement, ce serait un argument électoral de plus pour l’opposition travailliste.

Les producteurs britanniques s'estiment désavantagés

A priori, il n'y a pas d'inconvénient à ne pas réaliser ces contrôles. Ce report émane d'une demande des importateurs qui craignaient de ne pas être prêts pour le début des contrôles. Et il ne change pas grand-chose, c’est juste la poursuite du statu quo puisque les produits européens continuent d’occuper les étagères des supermarchés, au même prix ou du moins sans surinflation.

Après, le principal inconvénient concerne les producteurs qui s’estiment désavantagés. Le Royaume-Uni continue d’importer des produits européens, de la concurrence à leurs yeux. Comme Londres refuse de s’engager à continuer de respecter les normes européennes, les producteurs britanniques ne peuvent plus vraiment exporter dans l’Union européenne. Tant que ces contrôles phytosanitaires ne sont pas appliqués, ils estiment que les imports européens sont favorisés par rapport au marché domestique.

Des craintes avant les législatives

Le gouvernement craint les conséquences des contrôles, avant les législatives de l’année prochaine. Officiellement, les contrôles doivent être appliqués à partir de janvier, mais un nouveau report ne surprendrait personne: celui-ci est déjà le cinquième, en deux ans. Ce qui pose une question: plus de sept ans après le vote, trois ans après la sortie officielle de l’Union européenne, qu’est-ce que le Brexit ? En fait, c'est devenu un mot quasi tabou au Royaume-Uni.

De temps à autre, le gouvernement publie un projet de loi pour « remplacer telle ou telle loi européenne », notamment sur l’environnement, mais il demeure compliqué d’obtenir des données fiables sur les conséquences, économiques notamment, du Brexit. D’autant qu’il est arrivé quasi en même temps que la pandémie. Un flou qui rend compliqué la définition du Brexit en 2023.

