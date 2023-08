Une délégation d'élus français bloquée sur la route du Haut-Karabakh

Reportage

Ils sont en Arménie pour porter la voix du peuple du Haut-Karabakh. Des élus français, représentants de six régions, de grandes villes de France comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, ou l’ex-maire de Marseille, Michelle Rubirola, ont tenté ce mercredi de faire entrer un convoi humanitaire dans ce territoire enclavé en Azerbaïdjan. Mais le convoi français s’est retrouvé bloqué.

La délégation d'élus français sur la route qui relie l'Arménie au Haut-Karabagh, le 30 août 2023. Parmi eux, il y a Anne Hidalgo (au c.), la maire socialiste de Paris, ou Xavier Bertrand (2e à g.), le président de la région Hauts-de-France, et Bruno Retailleau (3e à dr.), le sénateur LR de Vendée.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Kornidzor, Nicolas Feldmann

La seule route qui relie l’Arménie et le Haut-Karabakh, et censée acheminer l’aide humanitaire, est coupée par l’Azerbaïdjan depuis huit mois. Les élus sont venus de leurs villes et de leurs régions de France pour le constater de leurs propres yeux : « Vous voyez clairement qu’aucun camion ne passe ». En contrebas de la montagne, des bases et des blindés de l’armée azerbaïdjanaises installés ici en violation d’un accord signé en 2020. Mais il a été impossible donc pour le convoi français d’aller plus loin, sécurité oblige.

« Concrètement, ici, vous ne pouvez pas passer avec des denrées alimentaires pour venir ravitailler les populations du Haut-Karabakh. C’est une violation du droit international. La liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes, de circuler normalement et de vivre normalement », constate Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France.

Une population coupée du monde

Au bout de ce couloir humanitaire, la population du Haut-Karabakh vit coupée du monde. Sur place, tout vient à manquer : le gaz, l’électricité, la nourriture. Un blocus orchestré par l’Azerbaïdjan accuse Bruno Retailleau, la preuve pour le sénateur Les Républicains (LR) qu’il s’agit là d’une tentative de génocide.

« Le génocide, c’est le fait d’infliger intentionnellement à une population ou à un groupe des conditions d’existence qui pourraient conduire à sa destruction. On y est donc là. C’est aujourd’hui qu’il faut absolument et impérativement débloquer humanitairement le trafic au couloir de Latchine. »

Les élus en appellent à Emmanuel Macron. La France, disent-ils, se doit de porter une résolution au conseil de sécurité de l’ONU pour rouvrir ce couloir humanitaire et le placer sous protection internationale.

À lire aussiHaut-Karabakh: l'Arménie accuse l'Azerbaïdjan de tirer sur des observateurs de l'UE

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne