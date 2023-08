Le Royaume-Uni veut simplifier le licenciement de policiers accusés d'abus

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi 31 août réformer les procédures disciplinaires pour les agents des forces de police, en Angleterre et au Pays de Galles. Le ministre en charge des forces de l'ordre va modifier la législation afin de faciliter l'éviction des officiers coupables d'agression ou de mauvaises conduites, dans le but de faire le ménage dans les rangs de la police après plusieurs scandales.

La police britannique a été au cœur de plusieurs affaires d'abus sexuels, harcèlement, violences, agressions et autres crimes au cours des dernières années. Ici, des policiers britanniques quittent une école à Londres, le 6 juillet 2023.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Chaque policier reconnu coupable de conduite criminelle ou de faute grave sera automatiquement renvoyé des forces de l'ordre, idem pour ceux qui échouent aux procédures de vérification. Jusqu'alors, même si la majorité d'entre eux démissionnaient ou prenaient une retraite anticipée, le licenciement n'était pas automatique.

Avec cette réforme, les commissaires et les cadres de la police présideront également les conseils de discipline pour les éléments accusés d'être « corrompus ». Cela à la place d'avocats indépendants, jugés trop cléments avec des taux de renvoi déclinants.

Les syndicats dénoncent des procédures disciplinaires bidons et « jouées d'avance ». Mais cette évolution était réclamée par le chef de la Met, la police londonienne, alors que les forces de l’ordre perdent de plus en plus la confiance des citoyens.

Ces dernières années, plusieurs affaires ont entaché la réputation de la police, comme le rapt, viol et assassinat d’une Londonienne par l'officier Wayne Couzens ou la condamnation de l'agent David Carrick pour près d'une centaine d’agressions, majoritairement sexuelles. Les deux hommes avaient déjà été signalés plusieurs fois, mais la police avait échoué à prendre des mesures punitives.

