Prostitution en Espagne: des villes décident de pénaliser les clients face au flou législatif

Abolir la prostitution et s’attaquer aux clients ? Alors qu’une loi en ce sens a été présentée en mai par le gouvernement socialiste espagnol, mais reste paralysée, les autorités locales continuent de prendre des mesures, la ville de Leon étant la dernière à avoir interdit, début août, le travail sexuel et à appliquer des amendes aux clients. Car la loi espagnole ne tranche pas sur une autorisation ou interdiction et le législatif ne trouve pas d’accord sur le futur texte.

Le débat sur la pénalisation des clients ou la légalisation totale de la prostitution court depuis des années en Espagne. Ici, lors d'une manifestation contre sa pénalisation à Madrid, le 12 septembre 2022. © Manu Fernandez / AP

Par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau Depuis des années, les formations politiques ne parviennent pas à légiférer dans un pays où la prostitution est un problème majeur : on compterait entre 45 000 et 150 000 femmes qui vendent des services sexuels, et selon les Nations unies, 39% des hommes adultes reconnaissent avoir payé les services d’une prostituée – ce qui place tristement l’Espagne parmi les premiers pays européens dans ce domaine. Face à l’absence de toute loi, et étant donné que le Code pénal ne tranche pas pour dire si la prostitution est légale ou illégale, les pouvoirs locaux sont habilités à publier des arrêtés municipaux. Barcelone est pionnière depuis les années 2000, prévoyant des amendes aussi bien pour les personnes qui offrent leurs services que pour les clients. Cette dernière décennie, des villes comme Séville, Bilbao, Albacete, et plus récemment Leon, ont également emboîté le pas. Toutes ces communes ont fixé le même plafond de 3 000 euros. La plupart d’entre elles n’appliquent cette règle municipale que si la prostitution s’exerce à proximité des zones d’habitation, des centres de santé ou des écoles. À lire aussiQuelles lois pour protéger les prostituées en Europe? NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI