À la Une: les incendies continuent de dévaster la Grèce

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Un immense incendie ravage depuis près de deux semaines la région de l’Evros, dans le nord-est de la Grèce. Les conséquences sur l’économie, l’agriculture ou le tourisme seront dramatiques. La population locale se sent abandonnée par les autorités. Les réseaux d’extrême droite, très actifs dans la région, assurent que les exilés seraient à l’origine des départs de feu et incitent à la violence.

Cet été, les incendies ont ravagé plusieurs pays des Balkans, tandis que d’autres, comme la Slovénie, étaient touchés par de dramatiques inondations, également une conséquence du dérèglement climatique.

En Turquie, l’heure est pourtant à la mobilisation pour essayer de sauver la forêt d’Akbelen, menacée d’être détruite par l’extension d’une mine de charbon, un chantier porté par des entreprises proches de l’AKP, le parti de Recep Tayyip Erdoğan. Villageois et activistes de toute la Turquie tentent de résister.

Face à la crise écologique, sociale et démocratique, la décroissance est-elle l’avenir des Balkans ? Alors que Zagreb accueille du 29 août au 2 septembre la 9e Conférence internationale de la décroissance, les explications de Mladen Domazet, directeur de recherches à l’Institut pour l’écologie politique de Zagreb.

Une rentrée scolaire sans livres au Kosovo

Au Kosovo, les élèves risquent bien de faire leur rentrée des classes... sans manuels scolaires. Dans le cycle élémentaire, ces derniers sont payés par l’État, mais cette année, aucun accord n’a été trouvé avec les éditeurs, mettant en difficulté de nombreuses familles. Surtout dans les catégories les plus défavorisées. Reportage à Mitrovica.

Dans le même temps, la situation économique des Roms du Kosovo s’est fortement dégradée depuis la pandémie de Covid-19. De plus en plus de mineurs sont contraints de mendier dans les grandes villes du pays. Une situation qui inquiète les ONG, alors que les Roms restent victimes de discriminations dans tous les Balkans.

Sur le papier, le Kosovo dispose d’une justice moderne et efficace. En réalité, elle est lente et très soumise aux influences extérieures... Et les citoyens ne lui font pas confiance. Chronique d’un désamour.

La Serbie et l’Ukraine, je t’aime moi non plus

La Serbie n’applique pas de sanctions contre Moscou et des volontaires serbes ont été se battre dans les rangs russes. Pourtant, bien des choses rapprochent Belgrade et Kiev, à commencer par leur attachement au principe de l’intégrité territoriale des États : les uns pensent au Kosovo, les autres à la Crimée... Retour sur trente ans de relations bilatérales.

#GO2025 : une capitale européenne de la culture pour réunir Gorizia et Nova Gorica

Pour la première fois, la Capitale européenne de la Culture 2025 sera portée par deux villes jumelles, longtemps demeurées rivales : Gorizia l’Italienne et Nova Gorica la Slovène. L’occasion de soigner les blessures du passé et d’assurer le développement de cette région transfrontalière.

Comment être albanais en Macédoine du Nord ?

« Shqiptari » pour les uns, « Maqedonasit » pour les autres, les Albanais de Macédoine du Nord peinent souvent à trouver leur place. Avec le douloureux sentiment d’être déconsidérés tant dans leur pays qu’en Albanie ou au Kosovo. Plaidoyer pour des Balkans plus ouverts et plus inclusifs.

