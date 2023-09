Céréales: Erdogan rencontrera Poutine en Russie pour tenter de ressusciter l’accord

La Russie pourrait-elle revenir dans l'accord sur les céréales ? C'est ce que souhaite la Turquie, qui depuis le début de la guerre en Ukraine cherche à se poser comme médiatrice du conflit. Le président turc Recep Tayyip Erdogan va rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine lundi 4 septembre à Sotchi, en Russie, pour tenter de relancer l'accord, dont Moscou s'est retiré fin juillet.

Publicité Lire la suite

Depuis que la Russie s'est retirée de l'accord sur les céréales, le blocus des côtes ukrainiennes sur la mer Noire est redevenu presque total. Seuls quatre bateaux civils ont quitté les côtes ukrainiennes, via un couloir maritime mis en place par Kiev.

Les deux derniers sont partis vendredi 1er septembre d'un port proche d'Odessa, et se dirigeaient le soir vers la Roumanie et la Bulgarie. Mais ils transportent des métaux, et non des céréales.

Après s'être retirée de l'accord, la Russie menaçait pourtant de considérer tout navire approchant ou partant des côtes ukrainiennes comme un navire militaire. Pour l'instant, les forces russes n'ont procédé qu'une fois à des tirs de sommation, contre un navire qui se dirigeait vers l'Ukraine.

En revanche, Kiev assure que la Russie a détruit plus de 270 000 tonnes de céréales depuis la fin juillet, en bombardant des silos à grain et des infrastructures portuaires ukrainiennes.

En attendant une éventuelle réactivation de l'accord, l'essentiel des exportations de céréales ukrainiennes passe par le train, la route ou par le delta du Danube. Mais à un rythme plus lent que si elles passaient par la mer Noire.

À lire aussiLa Russie domine un marché du blé fragilisé par le conflit en Ukraine et le changement climatique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne