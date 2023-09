Christianisme: le pape François se trouve en Mongolie en voyage apostolique

Faire passer des messages aux pays voisins de la Mongolie

C'est donc la première visite d'un souverain pontife dans ce pays d'Asie de l'Est, majoritairement bouddhiste et qui ne compte que très peu de catholiques. Mais sa proximité avec la Russie et la Chine fait de ce pays de l'Asie de l'Est de trois millions d'habitants un atout pour le Vatican.

La Mongolie ne compte qu'environ 1 400 catholiques. Si le pape leur rend visite, c'est donc aussi pour faire passer des messages aux pays voisins : la Russie avec laquelle il cherche à négocier la fin de la guerre en Ukraine, et surtout la Chine, avec laquelle le Vatican entretient des relations compliquées.

Pékin et le Saint-Siège n'ont pas de relations diplomatiques, et la communauté des quelque 10 millions de croyants catholiques est scindée en deux : une Église officielle contrôlée par les autorités et une Église dite clandestine dont les membres sont réprimés, leurs églises et crèches parfois détruites.

Grâce à un accord controversé signé en 2018 et renouvelé l'an dernier, sur l'épineuse question des nominations d'évêques, le pape François a pu mener à bien le rapprochement avec Pékin. Mais il voudrait aller plus loin. Son survol de la Chine a donc été l'occasion d'envoyer un télégramme de « bons vœux » à Xi Jinping.

En réponse, Pékin a promis un « dialogue constructif ». Le ministère des Affaires étrangères a fait savoir que la bénédiction du pape reflétait l'amitié et la bonne volonté.