L'Islande autorise la reprise de la chasse à la baleine

La chasse à la baleine, suspendue fin juin pour deux mois, reprend en Islande. Avec la Norvège et le Japon, c'est l'un des trois derniers pays à l'autoriser Et ce jeudi 31 août, le ministère de l'Agriculture et de la pêche a annoncé la reprise de l'activité « avec des conditions strictes ». Au grand dam de certains, qui espéraient la fin définitive de cette chasse à la baleine devenue de plus en plus controversée.

Le navire de pêche Hvalur 9 transporte une baleine de 20 mètres à Hvalfjordur, en Islande, le 24 juin 2022. (Image d'illustration) AFP - HALLDOR KOLBEINS

Par : RFI Suivre

D'après les défenseurs du bien-être animal, la reprise de cette pratique millénaire est inadmissible. « La ministre de l'Agriculture ignore les conclusions scientifiques univoques qu'elle a elle-même sollicité », dénonce dans un communiqué l'ONG Humane Society International. Car fin juin, des rapports des autorités vétérinaires islandaises insistaient sur la trop lente mise à mort des cétacés : les harpons utilisés ne tuent pas les baleines sur le coup, et l'agonie de l'animal peut durer, parfois, jusqu'à cinq heures. En plus de cela, la chasse à la baleine se passe en mer. « C'est une industrie opaque », « personne ne sait vraiment comment sont tués les animaux », dénoncent des opposants à la pratique. Pour justifier le feu vert à la reprise de l'activité, le gouvernement islandais évoque « une base pour changer les méthodes de chasse afin qu'il y ait moins d'irrégularités ». « Aucune modification ne peut répondre aux besoins de protection des baleines », rétorquent à nouveau les défenseurs du bien-être animal, qui ajoutent qu'il s'agit d'une opportunité manquée « de mettre fin au massacre en mer ». En Islande, il ne reste qu'une seule société active de chasse aux cétacés, car la demande de viande de baleine ne cesse de décroître. Le dernier baleinier d'Islande avait annoncé, avant cette nouvelle décision, qu'il s'agirait de sa dernière saison de chasse, par manque de rentabilité. À lire aussiL'Islande compte cesser la chasse à la baleine à partir de 2024