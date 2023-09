L’Ukraine affirme avoir mené une attaque de drones depuis le territoire russe, une première

L’Ukraine a affirmé avoir utilisé des drones lancés depuis le territoire russe pour frapper l’aéroport militaire de Pskov dans la nuit de mardi 29 à mercredi 30 août, a révélé ce vendredi 1er septembre le chef du renseignement militaire ukrainien. Cette attaque de drones a marqué les esprits non par l’étendue des dégâts, mais par la localisation de la cible : la ville de Pskov se trouve à 700 kilomètres de la frontière.

Comment l’Ukraine peut-elle frapper des cibles aussi précises à plusieurs centaines de kilomètres de ses frontières ? La question se pose depuis la spectaculaire attaque menée en début de semaine dans la région de Pskov.

Interrogé par la revue spécialisée The War Zone, le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Boudanov apporte un élément de réponse : les drones n’ont pas été lancés depuis l’Ukraine, mais depuis le territoire russe. « Les drones utilisés pour attaquer la base aérienne de Kresty à Pskov ont été lancés de l'intérieur de la Russie », a-t-il assuré.

Le responsable ukrainien a refusé de préciser si l’attaque avait été menée par ses hommes ou par des Russes agissant pour le compte de Kiev. Mais la revue, en se basant sur une image prise par l’un des drones, estime que les opérateurs de l'attaque se trouvaient à proximité de la base militaire.

Pour The War Zone, les drones utilisés n’étaient pas des drones kamikazes, mais des appareils capables de larguer de petites bombes.

Première fois que Kiev reconnaît opérer à l’intérieur de la Russie

Quel qu’ait pu être le mode opératoire, l’essentiel pour les autorités ukrainiennes est d’avoir provoqué des dégâts importants – entre deux et quatre avions endommagés – à une distance aussi éloignée : « Les nouvelles armes ukrainiennes, c’est 700 kilomètres. L’objectif, c’est d’arriver encore plus loin », a déclaré jeudi 31 août le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

C'est la première fois que Kiev reconnaît opérer à l'intérieur du territoire russe, où se sont produits non seulement de multiples frappes de drones mais aussi des actes de sabotage présumés, en plus d'incursions armées. « Nous opérons à partir du territoire de la Russie », a insisté M. Boudanov auprès de The War Zone. Le Kremlin a pour sa part refusé de commenter cette revendication.

Kiev s'efforce de porter les hostilités jusqu'en Russie en pleine contre-offensive pour libérer les zones occupées. Les attaques de drones attribuées à l'Ukraine et prenant pour cible tant Moscou que d'autres villes russes sont devenues quasi quotidiennes depuis plusieurs mois, tandis que les forces russes poursuivent leurs bombardements massifs des cités ukrainiennes.

