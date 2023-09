Reportage

Allemagne: les écologistes, cyclistes et clubbers s'unissent contre une autoroute à Berlin

À l'est de Berlin, les travaux de construction du dernier tronçon de l'autoroute urbaine progressent, entourés de vives résistances à chaque kilomètre. Les opposants à ce projet très ancien et aujourd'hui très critiqué sont multiples : écologistes, associations de cyclistes et le monde de la nuit. Car ce ne sont pas que des arbres qui seront rasés pour les travaux, mais aussi cinq des légendaires clubs berlinois, dont le célèbre Renate, qui devront fermer pour laisser la place aux bulldozers.

Un DJ mixe pendant une rave de manifestation contre l'extension de l'autoroute A100, qui menace l'existence de plusieurs boîtes de nuit de la capitale allemande, à Berlin le 2 septembre 2023. © Michèle Tantussi / AFP

« Faire reculer l'autoroute A100 à coup de basses » : sous ce mot d'ordre se sont réunis samedi 2 septembre jusque tard dans la nuit des milliers de jeunes habitués des clubs de la ville. « Sur ce tronçon, ce sont cinq clubs qui sont directement concernés, explique Lutz Leichsenring, porte-parole de la fédération des clubs berlinois. Cela veut dire beaucoup d'emplois perdus, beaucoup de cette culture typique de Berlin, une culture à faible teneur en carbone, une culture alternative, qu'on ne peut pas remplacer. » Le public est jeune et vêtu de noir, les tenues sont excentriques et la motivation est répétée en leitmotiv. « Cinq clubs disparaissent pour une autoroute qui ne servira pas à grand-chose, et qui va casser les objectifs que nous avons, de développer les transports en commun et de renoncer à la voiture, explique un présent. C'est pour ça que nous sommes là. » « Nous sommes en 2023, nous faisons face à une catastrophe climatique, enchaîne une berlinoise. La construction d'une autoroute est totalement obsolète et dépassée. » Aux côtés de la musique électronique et sur une estrade, une chorale locale entonne quelques refrains révolutionnaires d'antan, accompagnée par une guitare acoustique.