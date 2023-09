Des camps nazis sur le sol britannique: le passé trouble de l’île d’Aurigny

Le 27 juillet dernier, le gouvernement britannique a lancé une vaste enquête retraçant l’histoire de l’île anglo-normande d’Aurigny sous l’occupation nazie. Les Allemands ont construit sur ce petit territoire, situé en pleine Manche à une quinzaine de kilomètres des côtes françaises, les seuls camps de concentration sur le sol britannique de la Seconde Guerre mondiale. Au moins un millier de personnes y sont décédées, mais le sujet fait encore débat, car l’ampleur de ce qui s’est passé sur l’île a longtemps été occultée.

C’est l’une des pages les plus sombres de l’Histoire moderne du Royaume-Uni, et elle est encore méconnue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’île d’Aurigny (Alderney, en anglais), au large de la Normandie, a abrité quatre camps nazis, dont deux camps de concentration. Près de quatre-vingt ans après la fin de la guerre, le gouvernement britannique a lancé une enquête officielle sur l’ampleur des atrocités commises sur son sol par les nazis.

« La vérité est primordiale, car la méconnaissance de l’histoire entraîne une contestation du passé, parfois violente, en minimisant ce qui a été fait ou en l’exagérant, selon les opinions et les objectifs de chacun », explique Lord Eric Pickles, représentant du Royaume-Uni pour les questions liées à l’Holocauste, à l’origine de cette enquête. Si l’existence de ces camps est connue de longue date, le nombre de personnes qui y ont été assassinées continue de faire l’objet de nombreuses controverses.

Des camps nazis sur le sol britannique

Jugées trop difficiles à défendre, les îles anglo-normandes sont évacuées au début de l’été 1940 par le gouvernement de Winston Churchill. Aussitôt sous pavillon allemand, le haut-commandement nazi fait d’Aurigny un immense centre de travaux forcés dédié à la construction du « mur de l’Atlantique », un système de fortifications côtières voulu par Hitler le long de la frontière Ouest de l’Europe. Quatre camps de travaux forcés sont installés sur l’île pour cette tâche : Borkum, Heligoland, Nordeney et Sylt. Ces deux derniers seront transformés en camps de concentration au fil de la guerre, les seuls sur le territoire britannique. Sylt, considéré comme le « plus terrible » de l’île, passe sous le commandement de la SS en 1943 et devient un satellite du camp de concentration de Neuengamme, en Allemagne.

« Les conditions de travail étaient très difficiles sur Aurigny. Les travaux étaient éreintants, le labeur durait toute la journée et il fallait accomplir cela sur une île balayée par les vagues et le vent. Des conditions météorologiques qui rendaient également difficile le ravitaillement, donc les prisonniers avaient encore moins de nourriture et de soins que dans d’autres parties de l’Europe. Il s’agit, de fait, d’une méthode ‘d’extermination par le travail’ des personnes enfermées sur place », éclaire l’historien Paul Sanders, nommé à la tête du comité d’enquête sur les crimes commis à Aurigny. Tortures et exécutions sommaires y sont également monnaie courante. Les prisonniers sont issus du front Est principalement – Russes, Ukrainiens, Polonais, mais aussi des républicains espagnols et des Juifs français, dont au moins une centaine y ont été convoyés depuis le camp de transit de Drancy, dans la région parisienne. « Jusqu’à 6 000 détenus ont été enfermés sur l’île, et on estime qu’au moins 1000 personnes y sont mortes », ajoute l’historien. En 1944, un débarquement sur les îles britanniques au large de la Normandie est jugé trop dangereux. Elles ne seront libérées qu’un an plus tard, peu après la mort d’Hitler et la reddition des troupes allemandes.

Photographie prise en 1945 du camp de concentration SS Lager Sylt sur l'île d'Alderney. © Trustees of the Royal Air Force Museum

Un passé longtemps tabou

Après la guerre, les autorités britanniques viennent inspecter Aurigny. Pourtant, on sait peu de choses sur ce qui s’y est réellement passé pendant les près de cinq années d’occupation. Avant de prendre la fuite, les SS détruisent tous les documents concernant leur activité sur place. Himmler en personne écrit une lettre au directeur du camp de Sylt pour s’en assurer. « Il n’y a pas de preuves directes de ce qui s’est passé dans les camps [l’un des rares vestiges restants du camp est la porte d’entrée de Sylt, des pylônes de béton agrémentés d’une petite plaque commémorative posée en 2008, NDLR], explique Paul Sanders. Les recherches se font à l’aide de témoignages, de photos aériennes, etc., mais ce sont surtout des éléments indirects, ce qui rend complexe l’étude des camps. »

À ce manque d’éléments tangibles s’est ajouté le fait que, pendant des décennies, le sujet était tabou pour les Britanniques. Aucune personne n’a été incriminée après-guerre en Grande-Bretagne pour les crimes commis sur l’île. « Le Royaume-Uni s’est concentré sur les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans sa zone d’occupation en Allemagne, mais il n’y avait pas forcément une envie à l’époque de reconnaître ce qui s’était passé sur notre propre territoire, d’autant qu’aucun citoyen britannique n’est décédé dans ces camps, abonde un brin fataliste Lord Pickles. Ce ne serait pas un cas unique en Europe d’avoir une volonté d’oublier ce qui s’est passé sur son territoire durant la guerre. » « Le gouvernement a beaucoup fait pour obtenir des renseignements, mais cela n’a pas été plus loin », précise Paul Sanders. De nombreuses archives liées aux camps d’Aurigny sont ainsi restées classifiées pendant des années. Un héritage tabou pour les autorités locales au point de refuser toutes les demandes d’excavation dans les zones où des fosses communes pourraient, peut-être, avoir été creusées.

Le mystère autour d’Aurigny a donné son surnom au lieu : « l’île d’Adolf ». Cela a entraîné dans son sillage des controverses sur l’ampleur des exterminations commises sur place et le rôle tenu par différents protagonistes et témoins. Si aucune fouille archéologique n’est effectuée dans le cadre de cette enquête, les autorités assurent que tous les éléments pour permettre de rétablir la réalité historique des camps à Aurigny sont déjà accessibles.

« En mettant en commun tous les éléments de preuves, toutes les études scientifiques, tous les témoignages qui ont été récoltés depuis 1945, et en le réalisant dans le cadre d’une enquête officielle, nous allons rétablir la vérité historique des meurtres commis par les nazis à Aurigny durant la Seconde Guerre mondiale, assure le représentant britannique. Rétablir les faits rapportera un peu de dignité aux morts et permettra au Royaume-Uni d’enfin faire face à son histoire. »

