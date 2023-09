Face au tollé, la Fondation Nobel renonce à inviter les ambassadeurs russe, biélorusse et iranien

Alors qu'elle avait assumé dans un premier temps son choix de convier les ambassadeurs de Russie, de Biélorussie et d'Iran à sa prochaine cérémonie de remise des prix, la Fondation Nobel fait marche arrière. Le comité indique, dans un communiqué paru samedi 2 septembre, que face à la colère suscitée par ses invitations, il « réitère la mesure d'exception de l'an dernier » et n'invite pas ces trois ambassadeurs.

Rétropédalage au sein de la maison Nobel. Jeudi 31 août, la fondation annonçait que les ambassadeurs russe, biélorusse et iranien étaient conviés à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 10 décembre 2023 à Stockholm. Un retour à sa tradition qui consiste à inviter les diplomates de tous les pays représentés en Suède.

L'an dernier, ces trois nations n'étaient pas représentées lors de la cérémonie, en raison de la guerre menée par Moscou et Minsk en Ukraine et en raison de la répression des manifestations qu'exerce le pouvoir de Téhéran.

Mais la colère née de ces invitations pour l'édition 2023 a été telle que la Fondation Nobel a changé d'avis, samedi 2 septembre, à la mi-journée. Dans un communiqué, le comité indique : « Nous avons choisi de réitérer la mesure d'exception de l'an dernier, c'est-à-dire de ne pas inviter les ambassadeurs de Russie, de Bélarus et d'Iran à la cérémonie de remise des prix Nobel à Stockholm. »

La fondation explique qu'« il est important et juste diffuser aussi largement que possible les valeurs et les messages que représente le prix Nobel », mais que les réactions « ont complètement éclipsé ce message ».

« Victoire de l'humanisme »

Avant cette décision, le Premier ministre de Suède, Ulf Kristersson, s'était dit opposé à la venue des ambassadeurs russe, biélorusse et iranien en décembre à Stockholm, tandis que l'Ukraine, par la voie de son ministère des Affaires étrangères, avait dénoncé « un sentiment accru d'impunité » du pouvoir russe. Plusieurs groupes politiques suédois avaient déclaré qu'ils boycotteraient la cérémonie si la Russie étaient conviée.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Oleg Nikolenko, salue la décision finale de la Fondation Nobel : « C'est une victoire de l'humanisme. Nous remercions tous ceux qui ont exigé le rétablissement de la justice. »

Le comité Nobel en charge du prix de la paix a fustigé les autorités russes, lesquelles « tentent de faire taire » Dmitri Mouratov, après que Moscou a ajouté le journaliste à sa liste des « agents de l'étranger » de Russie. « Dmitri Mouratov a reçu le prix Nobel de la paix en 2021 pour ses efforts en faveur de la liberté d'expression, de la liberté d'information et du journalisme indépendant. Il est regrettable que les autorités russes tentent désormais de le faire taire. Les accusations portées contre lui sont politiquement motivées », a déclaré Berit Reiss-Andersen, le président du comité Nobel norvégien.

