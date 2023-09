La Russie ajoute le Nobel de la paix Dmitri Mouratov à sa liste d’«agents de l’étranger»

La Russie a ajouté vendredi 1er septembre le journaliste respecté et colauréat du prix Nobel de la paix 2021 Dmitri Mouratov à sa liste d'« agents de l’étranger ». Selon le ministère de la Justice, il aurait « utilisé des plateformes étrangères pour diffuser des opinions visant à former une attitude négative à l'égard de la politique étrangère et intérieure de la Fédération de Russie ». Dans son discours de réception du Nobel en décombre 2021, il avait comparé ce statut à celui d’« ennemi du peuple », datant de l’époque stalinienne.

Le journaliste russe et prix Nobel de la paix Dmitri Mouratov, lors d'un procès à Moscou, le 21 juillet 2023. © Natalia Kolesnikova / AFP

Dans une des dernières photos publiques de Dmitri Mouratov, datée du 4 juillet dernier, il figurait avec un autre patron de média fermé en Russie, Alexei Vennediktov. L'ex-rédacteur en chef de la radio « Écho de Moscou » est lui-même déjà classé « agent de l'étranger » . Dimitri Mouratov ramenait alors avec lui en avion, dans la capitale russe, Elena Milachina. La célèbre journaliste de Novaya Gazeta, spécialiste de la Tchétchénie, avait été très sévèrement passée à tabac à peine arrivée à Grozny : elle avait notamment la tête rasée et les doigts cassés. Il y a presque un an jour pour jour, Novaya Gazeta avait déjà vu coup sur coup la licence de la version papier du journal, puis l'autorisation de diffusion de son site internet, révoqués. En octobre 2021, quand Dimitri Mouratov avait reçu le prix Nobel de la paix, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait salué « son courage et son talent ». Le président russe Vladimir Poutine avait lui, dans la foulée, averti : « son prix Nobel de la paix n'est pas un bouclier ».