En visite en Russie, Erdogan espère faire évoluer la position de Poutine sur l’accord céréalier

Recep Tayyip Erdogan peut-il convaincre Vladimir Poutine à revenir dans l'accord sur les céréales ukrainiennes, dont la Russie s’est retirée en juillet ? C’est en tout cas l’objectif du président turc, attendu lundi 4 septembre par son homologue russe à Sotchi. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Turquie cherche à se poser comme médiatrice du conflit et a tout intérêt à relancer l’accord.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Recep Tayyip Erdogan sait que la rencontre de Sotchi ne suffira peut-être pas à convaincre son homologue russe, mais le président turc espère avancer. Cela avec une conviction, qu’il répète à toutes les parties : aux yeux d’Ankara, il n’y a pas d’alternative viable à cet accord. En clair : il faut s’entendre avec Moscou pour que les livraisons de céréales ukrainiennes via la mer Noire reprennent de la façon la plus sûre et la moins coûteuse possible.

De la même manière, si Moscou espère alléger les obstacles qui pèsent sur ses propres exportations, alors il faudra revenir tôt ou tard dans l’accord.

N’écarter ni la Russie, ni l’Ukraine : cette position explique pourquoi Recep Tayyip Erdogan accueille avec beaucoup de réserves la proposition russe d’envoyer un million de tonnes de céréales à prix réduits aux pays africains qui en ont le plus besoin, le tout via la Turquie et grâce à l’aide financière du Qatar.

L’ambition du président turc est d’organiser de nouvelles négociations russo-ukrainiennes sous l’égide de son pays et des Nations unies.

Pour la Turquie, sauver l’accord représente un enjeu économiques – le pays est l’un des principaux importateurs de céréales ukrainiennes –, mais aussi en termes d’image sur la scène internationale.

