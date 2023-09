Tragédie d'Ustica: un ancien dirigeant italien accuse à nouveau la France

Une vieille affaire jamais élucidée refait surface : celle du la chute en mer d'un avion de ligne italien en 1980, catastrophe qui coûta la vie aux 81 passagers et membres d'équipage. Depuis quarante ans, l'une des thèse évoquées est celle d'un avion abattu par erreur par des tirs français ou américains.. Samedi 2 septembre, l'ancien président du Conseil italien, Giuliano Amato, a relancé cette thèse et interpellé le président français, Emmanuel Macron.

« La version la plus crédible est celle de la responsabilité de l'armée de l'air française, avec la complicité des Américains », a lancé Giuliano Amato dans un entretien au quotidien italien La Repubblica. L'ancien président du Conseil des ministres (de 1992 à 1993) appuie l'une des thèses les plus souvent évoquées pour expliquer un drame qui a marqué l'Italie.

Le 27 juin 1980, des avions chasseurs traquaient un ou plusieurs MiG-23 de l'aviation libyenne. Le dirigeant Mouammar Kadhafi aurait pu se trouver à bord, et le but aurait été de l'éliminer. La carcasse d'un MiG-23 libyen a bien été retrouvée dans les montagnes du sud de l'Italie, le 18 juillet 1980.

Mais ce 27 juin 1980, dans les airs, un autre appareil a disparu : un avion civil, un DC-9 de la compagnie Itavia avec 81 occupants à son bord. Il s'est abimé en mer près de l'île d'Ustica, alors qu'il effectuait la liaison Bologne-Palerme. Cet avion aurait été abattu par erreur ou aurait été victime d'une collision avec d'autres appareils.

Un avion victime d'une potentielle tentative d'éliminer Kadhafi

Le DC-9 aurait été « pris dans un scénario de guerre » au point de devenir un dommage collatéral de la volonté de la France et des États-Unis de « faire la peau à Kadhafi », avance Giuliano Amato. Au cours des années 2000, le dictateur libyen Kadhafi avait déclaré que Washington et Paris avaient tenté de l'éliminer en le pensant à bord du MiG-23 de fabrication soviétique. Mais les États-Unis et la France ont toujours nié toute implication.

Dans son entretien à La Repubblica, Giuliano Amato demande au président français, Emmanuel Macron, de « laver la honte qui pèse sur la France », soit « en démontrant que cette thèse est infondée, soit, si elle est confirmée, en présentant des excuses à l'Italie et aux familles des victimes ».

Ces mots sont suffisamment pris au sérieux en Italie pour faire réagir Giorgia Meloni. L'actuelle présidente du Conseil des ministre a appelé Giuliano Amato à apporter « des éléments concrets » à ses accusations.

