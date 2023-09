Décryptage

Ukraine: l'oligarque Ihor Kolomoisky, artisan de l'ascension politique de Zelensky, dans le collimateur de la justice

L'Ukraine tente, notamment dans le cadre de l'invasion russe, de se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. Pour cela, le pays veut montrer patte blanche et poursuit sa vaste campagne anti-corruption entamée en 2021. Cela passe par la répression des oligarques soupçonnés de corruption. Samedi 2 septembre, un tribunal ukrainien a placé Ihor Kolomoisky en détention pour fraude et blanchiment d'argent. Or, ce milliardaire avait joué un rôle certain dans l'ascension politique du président Zelensky. Décryptage avec Régis Genté, auteur de « Volodymyr Zelensky, dans la tête d’un héros ».

Ukraine: l'oligarque Ihor Kolomoisky, artisan de l'ascension politique du président Zelensky, a comparu samedi 2 septembre devant une cour de justice. Il est soupçonné de malversations. AFP - SERGEI CHUZAVKOV

Par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Cette affaire surprend vu le rôle qu'a joué le milliardaire dans l’ascension politique du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Qu'est-il reproché à Ihor Kolomoisky ? Régis Genté * : Les services de sécurité ukrainiens le soupçonnent d’avoir retiré à l'étranger, entre 2013 et 2020, plus d'un demi-milliard de hryvnia, soit 12 millions d’euros. Le juge a ordonné que M. Kolomoisky soit placé en garde à vue dans la salle d'audience. L’oligarque envisage de faire appel, selon son avocat. Les faits évoqués ne sont guère surprenants, M. Kolomoisky ayant été, par le passé récent, souvent accusé d’avoir créé des schémas de corruption extrêmement profitables pour lui, notamment dans des secteurs comme les produits pétroliers ou la métallurgie. À lire aussiLes États-Unis sanctionnent un sulfureux milliardaire ukrainien Cela signifierait donc que cette décision de justice serait plus politique ? C'est difficile à dire, mais on tend à le penser. Lorsqu’on regarde par exemple la perquisition dont il a été l’objet en février dernier, pour un possible détournement de 40 milliards de hryvnias (un milliard d’euros), les observateurs politiques du pays se disaient qu’il s’agissait surtout pour le pouvoir ukrainien de donner des gages de sérieux, dans la lutte contre la corruption notamment, à l’heure où Kiev réclamait des armes, des tanks en premier lieu, à ses partenaires occidentaux. Des Américains et des Européens qui ne parvenaient pas à se décider, du fait des réserves émises par leurs opinions publiques. L’oligarque Ihor Kolomoisky était l'un des trois les plus riches d’Ukraine, et le propriétaire sulfureux de 1+1, la télévision privée sur laquelle Zelensky est devenu une star du petit écran. Il a soutenu et financé la course vers la présidence de l’ancien comédien. À lire aussiUkraine: huit personnalités politiques déchues de leur nationalité par décret présidentiel Si aujourd’hui nous regardons de près ce que signifie cette décision de justice, c’est surtout parce que M. Kolomoisky a joué un rôle clé dans l’ascension politique de Volodymyr Zelensky en 2019, lequel était, rappelons-le; comédien. C’est sur sa chaîne de télévision que M. Zelensky s’est en quelque sorte propulsé dans l’arène politique avec une série intitulée « Serviteur du peuple », dans lequel il jouait le rôle d’un petit professeur de lycée soudain devenu président de la République. Et les deux premières années de la présidence Zelensky, avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, ont été entre autres marquées par ce qui a ressemblé à une volonté de la part du président de protéger M. Kolomoisky. Dans son compte-rendu quotidien samedi, Volodymyr Zelensky a d'ailleurs semblé faire une allusion indirecte à cette affaire en ces termes. « II n'y aura sans aucun doute plus de décennies de statu quo pour ceux qui ont pillé l'Ukraine et se sont placés au-dessus de la loi et de toutes les règles (...) La loi doit fonctionner », a-t-il déclaré. * Régis Genté est notre correspondant régional en Europe orientale. Volodymyr Zelensky, dans la tête d'un héros, co-écrit avec Stéphane Siohan, est paru en 2022 chez Robert Laffont. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI