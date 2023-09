Ukraine: les élèves font leur deuxième rentrée sur fond d'une guerre longue

REPORTAGE

Pour la deuxième année consécutive, des milliers d'écoliers ukrainiens effectuent leur rentrée des classes dans des conditions difficiles, puisque leur pays est toujours sous le coup de l'agression russe. À Hostomel, ville au nord-ouest de Kiev près de Boutcha, et occupée en mars 2022, 1 700 élèves ont repris le chemin des cours.

Dans l'école rénovée d'Hostomel, le 3 septembre 2023, près de 1700 élèves ont effectué leur deuxième rentrée des classes dans un contexte de guerre. Les sous-sols ont été aménagés en classes sécurisées et les classes se tiendront en alternance. En Ukraine, seul un tiers des enfants peut se rendre à l'école.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Hostomel, Emmanuelle Chaze

À Hostomel, malgré la guerre, des centaines d'enfants ukrainiens effectuent leur rentrée scolaire, même si cette année les classes se font en alternance, faute de place suffisante dans les sous-sols. Ceux-ci sont entièrement aménagés en salles de classe sécurisées en cas d'attaque aérienne.

L'an passé, l'école a été occupée par les troupes russes, puis bombardée, comme plus de 3 500 établissements scolaires à travers le pays. Toutes les familles sont affectées par la guerre, comme celle de Viktoria, qui a fui Kherson lorsque la ville a été occupée en mars dernier, et dont la fille effectue sa première rentrée : « C'est très dur, parce que je suis une personne déplacée. Ce n'est pas effrayant ou étrange, mais je n'ai pas de maison. Dieu merci, nous sommes tous vivants et en bonne santé. »

Dans les couloirs entièrement rénovés, Natalia et son mari, un soldat, attendent que la première classe de leur fille de 6 ans se termine : « Je suis inquiète et heureuse en même temps. J'aimerais que tout aille bien pour elle, qu'il y ait la paix, que nos enfants n'aient pas à courir au sous-sol, qu'ils apprennent et acquièrent les connaissances dont ils ont besoin. »

À Hostomel, dans les salles de classe aux couleurs vives, les enfants découvrent des cartables remplis de fournitures scolaires distribuées par l'Unicef, parmi des ballons qui flottent partout. Cette fois, aucune alerte aérienne n'est venue perturber les premières heures de cours. Mais en Ukraine, à cause de la guerre, seul un tiers des enfants peut encore se rendre à l'école.

À lire aussiLe Monde en questions: L'Ukraine au défi d'une guerre longue?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne