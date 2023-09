En raison des précipitations cet été, des Norvégiens ont l'électricité gratuitement

Les consommateurs des villes norvégiennes d'Oslo et de Bergen ont profité d'une électricité gratuite, ce lundi 4 septembre, après un été très, très pluvieux, et le passage de la tempête Hans. L'énergie hydraulique produit 95% de l'électricité du pays. Selon le journal spécialisé norvégien Europower, c'est la deuxième fois que les prix de l'électricité sont négatifs en Norvège, la première remontant au 8 août dernier, dans le sillage immédiat de la tempête Hans.

Riche en chutes d'eau, rivières et lacs glaciaires, la Norvège exploite cette ressource hydraulique depuis la fin du XIXe siècle, au point de devenir le premier producteur d'hydroélectricité en Europe et le sixième au monde.

La tempête Hans, qui a frappé la Scandinavie le mois dernier, ainsi que les fortes pluies estivales, ont eu pour effet de remplir les réservoirs des barrages dans certaines régions.

Résultat : le prix du kWh étant corrélé au niveau des précipitations, celui-ci est devenu négatif dans deux des principales villes du pays, Oslo et Bergen. Il oscillerait ce lundi entre 0 et -0,3 couronne (-0,03 centime d'euro), selon Europower.

Selon les climatologues, l'Europe du Nord est sous le coup du réchauffement climatique, avec des précipitations plus nombreuses et plus intenses.

La semaine dernière, l'Institut météorologique norvégien signalait que les températures en août en Norvège avaient dépassé de 0,9°C la normale saisonnière et que les précipitations y avaient été 45% supérieures aux niveaux habituels.

