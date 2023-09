Espagne: des pluies torrentielles meurtrières dans la région de Madrid

Après la sècheresse et les vagues de chaleur, l’Espagne est le théâtre de pluies diluviennes et de tempêtes énormes sur tout son territoire, particulièrement en Catalogne, à Madrid et à Tolède. On compte deux morts et plusieurs disparus. L'unité militaire de secours a été mobilisée.

Les pluies diluviennes qui ont touché la région de Madrid, ici le 4 septembre 2023. AFP - OSCAR DEL POZO CANAS

Par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Ces intempéries, qui affectent le pays depuis ce week-end, ont touché en particulier les régions de Madrid et de Castille-La-Manche, où des trombes d'eau se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi. À Tolède, une personne âgée est décédée, coincée dans un ascenseur en raison d'une panne générée par les pluies diluviennes. Dans la même commune, un jeune homme est mort, à l'intérieur de son véhicule, frappé violemment par des salves d'eau. Dans la région de Madrid, rapporte notre correspondant à Madrid, François Musseau, on compte au moins trois personnes disparues : un homme de 83 ans, le conducteur d'une voiture tombée dans une rivière en crue, et un piéton. À certains endroits, c'est un spectacle dantesque : des routes ont été coupées, des zones ont été entièrement inondées, et de nombreuses voies de chemins de fer ont été suspendues. La compagnie nationale Renfe a d'ailleurs annoncé le remboursement de tous les billets. À Madrid, ces pluies torrentielles ont également entraîné la fermeture temporaire de plusieurs lignes de métro. 🇪🇦 Espagne : deux morts et un disparu après des inondations dans la région de Madrid suite à des pluies diluviennes (El País). pic.twitter.com/q1gMnbUDRu — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 4, 2023 Sept régions maintenues en alerte Le Premier ministre Pedro Sanchez a lancé lundi 4 septembre un « appel aux citoyennes et citoyens pour qu'ils continuent à agir avec prudence ». Bien que les pluies se soient quelque peu calmées lundi, l'Agence météorologique nationale a maintenu en alerte sept régions, dont Madrid, la Castille-La-Manche, la Catalogne, les îles Baléares et le Pays basque. Les autorités madrilènes ont recommandé aux 7 millions d'habitants de la région de télétravailler et d'éviter les déplacements non nécessaires dans la capitale, dont les accès étaient très encombrés lundi matin. Dimanche, pour la première fois, l'agence de météorologie avait averti les 7 millions de Madrilènes des intempéries exceptionnelles et leur avait demandé de ne pas se déplacer. Une première qui aujourd'hui est vivement critiquée par certains dirigeants de la droite, en Andalousie et dans la capitale, disant qu'il ne faut pas affoler les gens de manière exagérée. L'Espagne, en première ligne du réchauffement climatique, et dont 75% du territoire est menacé de désertification, est régulièrement frappée par des pluies torrentielles en fin d'été et à l'automne, qui peinent à pénétrer dans le sol et font brutalement gonfler le lit des rivières. Ce phénomène, appelé « Dana » par les météorologues (une dépression isolée à des niveaux élevés, NDLR), a parfois des conséquences dramatiques. En 2018, treize personnes sont mortes dans l'île de Majorque aux Baléares. À lire aussiLes dégâts liés aux catastrophes naturelles dans le monde estimés à 120 milliards de dollars au premier semestre (et avec AFP)