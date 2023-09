Ukraine: Roustem Oumerov nommé nouveau ministre de la Défense par le président Zelensky

Roustem Oumerov sera le prochain ministre russe de la Défense, a annoncé dimanche soir par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il remplace à ce poste Oleksiï Reznikov. Roustem Oumerov est un responsable éminent de la communauté des Tatars de Crimée qui a représenté Kiev dans des négociations sensibles avec Moscou.

M. Oumerov, 41 ans, est né dans ce qui était alors la république soviétique d'Ouzbékistan, où sa famille avait été exilée sous Staline, et il était enfant lorsque les siens se sont réinstallés en Crimée quand les Tatars furent autorisés à y rentrer, dans les années 80 et 90. Il a débuté dans l'industrie des télécoms en 2004, et est député depuis 2019.

Au Parlement, il était co-président de la Plateforme de Crimée, qui coordonnait les efforts diplomatiques internationaux pour annuler l'annexion de la péninsule par la Russie en 2014. Pendant de nombreuses années il fut un conseiller du chef historique des Tatars de Crimée, Mustafa Dzhemilev.

La Russie a fait entériner son annexion de la Crimée par un référendum jugé illégitime par l'Ukraine et ses alliés occidentaux. Les Tatars, qui constituent 12 à 15% de la population de la Crimée, ont largement boycotté ce référendum. En conséquence, Moscou a mis hors la loi la Mejlis, l'assemblée traditionnelle de la minorité musulmane tatar, la qualifiant d'organisation extrémiste dont de nombreux membres ont été emprisonnés.

Après l'annexion de la Crimée comme après le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Roustem Oumerov a, à plusieurs reprises, participé à des négociations discrètes avec Moscou, notamment sur des échanges de prisonniers et des évacuations de civils. Il a fait partie de la délégation ukrainienne aux négociations avec Moscou, sous l'égide de la Turquie et de l'ONU, qui ont permis l'établissement d'un corridor maritime permettant l'acheminement des céréales ukrainiennes par la mer Noire. Un accord dont la Russie s'est récemment désengagée.

Lutter contre la corruption dans l'armée

En septembre 2022 M. Oumerov a été nommé à la tête du Fonds des biens d'Etat, un poste en vue dans un pays où le processus de privatisation est rongé par la corruption. Le ministère de la Défense que lui laisse son prédécesseur Oleksiï Reznikov est d'ailleurs cité dans des scandales de corruption. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé le 11 août dernier, le limogeage de tous les responsables régionaux chargés du recrutement militaire pour y déraciner un système de corruption permettant notamment à des conscrits d'échapper à l'armée.

En annonçant qu'il voulait en faire son prochain ministre de la Défense, M. Zelensky a indiqué qu'il présenterait sa nomination au Parlement cette semaine. « Le parlement connait bien cette personne et M. Oumerov n'a pas besoin de présentation supplémentaire », a assuré le président ukrainien.

