Affaire Rubiales: la fédération espagnole de football «demande pardon»

Trois semaines après le baiser forcé de son président Luis Rubiales – suspendu depuis, 90 jours, par la Fifa – à Jennifer Hermoso, le président par interim de l’institution qui a présenté ses excuses au monde du football, du sport et à la société espagnol.

Publicité Lire la suite

Ce communiqué était attendu, explique notre correspondant à Madrid, Pierre Chaperon. Dans une lettre ouverte, le président par intérim de la fédération espagnole de football (RFEF), Pedro Rocha, demande pardon suite à la conduite de Luis Rubiales lors de la finale de la Coupe du monde. En plus du baiser forcé sur la joueuse Jennifer Hermoso, le patron du football espagnol s’était touché les partis intimes pour fêter le but de cette rencontre, à quelques centimètres de la reine d’Espagne, et de sa fille de 16 ans.

Des excuses, donc, pour les dommages causés au football, au sport et à la société espagnole… Convainquant ? Pas forcément. Beaucoup, ici, critiquent l’absence de message à Jennifer Hermoso.

Jorge Vilda remplacé

Pourtant, la fédération semble vouloir changer son image. Pour preuve, elle vient d’annoncer le limogeage du sélectionneur de l’équipe féminine, championne du monde : Jorge Vilda. Critiqué par plusieurs joueuses, il avait applaudi le discours de non-démission de Luis Rubiales, il y a une dizaine de jours. Le sélectionneur de la Roja féminine, en poste depuis 2015, avait déjà été ébranlé l'an dernier par une rébellion inédite de plusieurs de ses joueuses qui lui reprochaient ses méthodes et ne voulaient plus porter le maillot de la Roja tant qu'il resterait en charge de l'équipe. Il avait alors été soutenu par Rubiales.

Il sera remplacé par Montsé Tome qui devient ainsi la première femme à diriger l'équipe féminine. Montsé Tomé, qui était depuis 2018 dans le staff de Jorge Vilda, « s'est imposée comme une actrice clé de la progression de l'équipe nationale », poursuit la RFEF.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne