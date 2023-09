Entre la Turquie et la Grèce, des relations au beau fixe

L’ambiance continue de se réchauffer entre la Turquie et la Grèce. Les ministres turc et grec des Affaires étrangères ont salué mardi à Ankara une « nouvelle ère » dans les relations entre leurs pays, apaisées depuis plusieurs mois après des années de fortes tensions et des différends vieux de plusieurs décennies.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis et le président turc Recep Tayyip Erdogan, à Vilnius, le 12 juillet 2023. AP - Dimtiris Papamitsos

Par : RFI Suivre

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer Il est encore un peu tôt pour parler avec certitude d'une « nouvelle ère » entre Grèce et Turquie, mais le ton s'est nettement apaisé par rapport aux dernières années. Hakan Fidan, chef de la diplomatie turque, a dit son pays « prêt à poursuivre le dialogue […] sans condition préalable », tandis que son homologue grec, Giorgos Gerapetritis, a assuré qu'Athènes était « prêt à résoudre [ses] différends » avec Ankara. L'apaisement s'était déjà confirmé lors d'un tête-à-tête en marge du sommet de l'Otan de juillet entre le président turcRecep Tayyip Erdoganet le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Ils doivent s'entretenir à nouveau ce mois-ci pendant l'Assemblée générale de l'ONU. Tous deux réélus au printemps, les dirigeants ne sont plus autant sous pression de l'électorat nationaliste, mais les rivalités gréco-turques sont nombreuses et anciennes. Les deux voisins, membres de l'Otan, se disputent notamment les frontières maritimes et les droits d'exploration énergétique en mer Égée et en Méditerranée orientale. Signe, toutefois, que le dialogue est bien engagé : Grèce et Turquie devraient tenir une réunion du Conseil de coopération de haut niveau avant la fin de l'année 2023, la première réunion de ce type en sept ans.