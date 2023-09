Espagne: Carles Puigdemont réclame l'amnistie en échange de son soutien à Pedro Sanchez

Yolanda Díaz, la leader de l'extrême gauche, et Carles Puigdemont se sont rencontrés, lundi 4 septembre. L’ancien président catalan poursuivi par la justice et exilé en Belgique en a profité pour exposer ses conditions à une négociation pour la formation d’un gouvernement de gauche emmené par le socialiste Pedro Sanchez.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Si le socialiste Pedro Sanchez veut pouvoir former un gouvernement dans les semaines à venir, il a besoin de la majorité absolue et donc impérativement du soutien des sept députés de Junts per Catalunya, le parti du séparatiste catalan Carles Puigdemont. Mais pour ce faire, le leader indépendantiste a imposé des conditions préalables, sans quoi, a-t-il précisé, il n’y aura pas de négociation possible.

La première, c'est que Madrid reconnaisse l’existence d’un conflit politique entre l’Espagne et la Catalogne. La deuxième, la sortie de la voie judiciaire, ce qui concrètement signifierait l’amnistie pour la cinquantaine de responsables catalans accusés de malversations pour l’organisation d’un référendum en 2017. Puigdemont fait partie de ceux-ci, et risque personnellement jusqu'à dix ans de prison.

Tollé

La droite a dit que ces conditions étaient inacceptables. Tout comme, dans le camp socialiste, Felipe Gonzalez, au pouvoir dans les années 1980 et 1990. Ce serait folie, à ses yeux, de négocier avec Puigdemont qui veut des privilèges.

La balle est désormais dans le camp de Pedro Sanchez, qui est face à un terrible dilemme : accepter l’amnistie ou renoncer à former un gouvernement.

