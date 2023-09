«Ça ne peut plus continuer ainsi»: devant les députés, Olaf Scholz défend un nouveau «pacte pour l'Allemagne»

Débat général ce mercredi au Bundestag. Ce temps fort de la vie politique allemande fait la part belle à l'opposition, qui ouvre les débats et a copieusement critiqué l'action du gouvernement. C'est un Olaf Scholz inhabituellement combatif qui a défendu son bilan et appelé à l'unité.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault

Attaqué sur le budget de la Bundeswehr par l'opposition, Olaf Scholz s'est défendu en proposant à l'ensemble des forces vives du pays, Länder, communes, administrations et opposition, un « pacte pour l'Allemagne ». Le but ? Affronter les défis que sont la crise économique et le changement climatique. « Les citoyennes et les citoyens en ont assez de cet immobilisme et moi aussi », a lancé le chancelier, allure de pirate avec le cache-œil noir qui dissimule la moitié de son visage depuis une chute en jogging le week-end dernier.

« Ça ne peut plus continuer ainsi », a martelé Olaf Scholz, assignant au passage un coup de griffe à ses partenaires de coalitions dont les conflits permanents sont largement responsables de la dégradation du climat politique. Selon lui, pour rendre l'Allemagne plus réactive, moderne et sûre, il faudra réduire les lourdeurs administratives et accélérer les investissements dans les renouvelables, le numérique et le logement.

Il a exclu tout programme de relance économique, jugeant que ce n'était pas ce dont l'Allemagne avait besoin. « Je ne crois pas non plus à un feu de paille financé par la dette », a déclaré M. Scholz alors que le budget 2024 insiste sur le retour à la rigueur.

Le chancelier allemand s’est aussi attaqué mercredi à l’AfD, au plus haut dans les sondages. Il a comparé le parti d’extrême droite à un « commando de démolition », mettant en garde contre la menace qu'il représente pour la prospérité du pays. « La plupart des citoyennes et citoyens savent que l'autoproclamée « Alternative » est en réalité un commando de démolition – et il vise notre pays », a lancé le chef de la coalition de centre-gauche devant les députés.

À lire aussiEn déclin, l’Allemagne doit revoir son modèle économique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne