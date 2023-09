L'embargo sur les céréales n'en finit pas de dégrader le dialogue entre Polonais et Ukrainiens

L'interdiction par Varsovie des importations de céréales ukrainiennes a jeté un froid dans les relations avec Kiev, mais ce blocus devrait être prolongé. Conséquence : Kiev a demandé, mardi 5 septembre, à ses députés de ne plus se rendre chez son voisin polonais.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Sauf exception, il n’y aura plus de députés ukrainiens en visite en Pologne. Et si ce n’était qu’une rumeur jusque-là, mardi 5 septembre, l’ambassadeur ukrainien à Varsovie l’a confirmé, sans parler d’interdiction formelle pour autant. Une manière pour Kiev de protester contre l’interdiction des importations de céréales ukrainiennes, bloquées depuis le mois d’avril par la Pologne.

Varsovie veut protéger son économie et empêcher ces importations de se retrouver sur le marché local et de casser les prix pour ses agriculteurs, qui avaient protesté au début de l’année.

Politique électoraliste

Mais on arrive bientôt au 15 septembre, date d’expiration de l’embargo décrété par les États membres de l’Union européenne. Alors l’Ukraine espère logiquement une fin de l’embargo pour reprendre ses exportations, mais ce n’est pas l’avis de la Pologne. Elle va non seulement le prolonger, mais espère même l’élargir au miel et aux framboises ukrainiennes.

Un sujet très médiatique du côté polonais, à un mois des élections nationales, où le parti au pouvoir brigue un troisième mandat. Et pour être réélu, le PiS (Droit et Justice) s’éviterait bien la colère des agriculteurs.

À lire aussiCéréales ukrainiennes: «Le Danube ne suffit pas à remplacer les ports de la mer Noire»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne