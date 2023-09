Les constructeurs chinois se taillent une place de choix au salon de l'auto de Munich

Le salon de l’automobile de Munich (IAA) a été ouvert mardi 5 septembre par le chancelier Scholz. Cette édition 2023 est marquée par la forte présence des constructeurs chinois qui comptent bien tailler des croupières à leurs concurrents européens sur le marché des véhicules électriques.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault

Comme sur le site de la foire, BYD au centre-ville de Munich se présente avec un stand qui reflète par sa taille les ambitions du constructeur encore peu connu. Là où d’autres marques exposent deux ou trois modèles, le géant chinois sort toute sa gamme. Mike Belinfante, porte-parole de BYD pour l’Europe où la marque est maintenant présente dans seize pays.

« Nous avons présenté notre sixième modèle à Munich pour le marché européen. Nous saisissons toutes les opportunités de montrer de quoi nous sommes capables car nous sommes le plus grand constructeur dont vous n’avez jamais entendu parler. »

Cette année, BYD doit annoncer où une usine sera construite en Europe. La Sarre en Allemagne est évoquée.

Sur le salon, les visiteurs se pressent pour découvrir les véhicules du constructeur chinois. Ce visiteur allemand conserve un faible pour le made in Germany mais a un avis positif sur la gamme BYD. « Je crois qu’ils ont une bonne gamme de véhicules. Les voitures sont attractives. Les prix sont plus bas que ceux des Européens. Pourquoi pas ? »

Les constructeurs allemands gagnent toujours de l’argent avec les voitures à moteurs thermiques. Leurs nouveaux modèles électriques tardent à venir. Cela vaut aussi pour Volkswagen qui vise une gamme plus modeste que BMW ou Daimler.

« Saine concurrence »

Les craintes sont grandes en Allemagne de voir cette concurrence redoutable à se développer à l'avenir. « Une vague de vingt, peut-être trente constructeurs chinois de véhicules électriques déferle sur l’Europe, constate l'expert Frank Schwope. Un phénomène d’une ampleur inégalée. Ces entreprises vont conquérir des parts de marché au détriment de leurs concurrents européens. Les voitures électriques vont rebattre les cartes dans le secteur automobile. Les constructeurs chinois en termes de qualité et de technologies sont au moins aussi performants que leurs homologues allemands. Et si en plus ils proposent leurs voitures pour quelques milliers d’Euros de moins, l’acheteur d’un modèle de base ou moyen va hésiter. Le prix est un critère essentiel pour la production de masse. Je pars du principe que les constructeurs européens dans les prochaines années vont plaider pour des mesures protectionnistes contre leurs concurrents chinois comme par exemple des taxes de douanes plus élevées. »

Alors le chancelier Scholz a cherché à rassurer les constructeurs allemands sur leur capacité à résister mais a aussi insisté sur les règles du marché.

« Une saine concurrence est bonne pour les affaires. Elle profite aux consommateurs. Elle soutient l’innovation. La concurrence devrait nous rendre plus dynamique et ne pas nous faire peur. »

Les constructeurs allemands ont reconnu les mérites de leurs concurrents et plusieurs d’entre eux ont par pragmatisme lancer des coopérations avec les Chinois.

