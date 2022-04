F1/GP d'Emilie-Romagne: Leclerc et Ferrari en terres promises

Une vue de l'Autodrome international Enzo et Dino Ferrari, théâtre du GP d'Emilie-Romagne dimanche, le 16 avril 2021 à Imola

Imola (Italie) (AFP) – Devant un public acquis à sa cause, Ferrari vise ce week-end un triomphe sur ses terres lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola (Italie), 4e manche d'une saison pour l'instant dominée par son pilote Charles Leclerc.

L'écurie la plus titrée de F1 joue à domicile: Imola est à moins de 100 km de Maranello, son siège historique, l'occasion rêvée pour confirmer le renouveau constaté de la Scuderia lors des trois premiers Grands Prix de la saison.

Si Leclerc et la Scuderia dominent les classements des pilotes et des constructeurs avec respectivement 34 et 39 points d'avance, le Monégasque, dans son style habituel, garde la tête froide.

"Nous devons aborder ce week-end de course tout comme nous avons abordé les trois premiers week-ends. C'est extrêmement important de ne pas se mettre une pression supplémentaire", avait-il prévenu après sa victoire en Australie.

Le pilote de 24 ans fait un début de saison sans faute: victorieux deux manches sur trois (à Bahreïn et en Australie), Leclerc n'a pour le moment connu qu'une deuxième place comme plus mauvais résultat lors du GP d'Arabie saoudite, derrière le champion en titre Max Verstappen, déjà relégué à 46 points au championnat.

Le pilote Ferrari compte actuellement 71 points et devance la recrue de Mercedes George Russell (37), surprenant 2e, ainsi que son coéquipier espagnol Carlos Sainz Jr (33), qui espère bien rebondir devant les tifosi après un dernier GP à oublier.

En Australie, Sainz a vécu un terrible week-end. Modeste 9e en qualifications, il a perdu le contrôle de sa monoplace dès l'entame de la course le lendemain, le conduisant à l'abandon.

Fiabilité en question chez Red Bull

Sur le papier, si la monoplace italienne tient les rênes du championnat, en piste, elle devra tenir la dragée haute aux Red Bull du Néerlandais Verstappen et de son coéquipier mexicain Sergio Pérez.

A moins que les pépins mécaniques de Red Bull -- conjugués à la pluie attendue durant le weekend -- ne viennent à nouveau jouer les trouble-fête ?

Depuis le début de saison, l'écurie autrichienne souffre de problèmes de fiabilité, qui a déjà conduit deux fois Verstappen à l'abandon (Bahreïn et Australie) - une fois pour Pérez (Bahreïn).

Sans ces problèmes, Verstappen, désormais 6e au championnat avec ses 25 points remportés lors de sa victoire en Arabie saoudite, donnerait la réplique à Leclerc.

Avec Pérez (30 pts, 4e au championnat), les pilotes Red Bull tenteront désormais de combler leur retard avec l'espoir de s'imposer en terres rivales comme l'a fait Verstappen en 2021.

Mercedes, en proie à des difficultés pour gérer sa monoplace à l'aérodynamique originale, essayera elle de réitérer sa performance australienne.

L'écurie championne du monde en titre des constructeurs avait bénéficié des déboires de Verstappen pour placer Russell sur le podium en Australie. Lewis Hamilton terminant 4e.

Course sprint

Nom mythique de l'histoire de la F1, Imola a accueilli 27 Grands Prix entre 1980 et 2006. C'est à Imola que le Brésilien Ayrton Senna s'est tué en 1994, lors d'un week-end cauchemardesque qui a aussi coûté la vie à l'Autrichien Roland Ratzenberger.

Revenu au calendrier 2020 pour pallier diverses annulations pour cause de pandémie de Covid-19, la course se disputera cette année en remplacement du GP de Chine à Shanghai, encore absent du calendrier à cause de la situation sanitaire.

La manche marque aussi le retour le samedi d'une course sprint, format inauguré la saison dernière. Outre en Emilie-Romagne, le format est également attendu en Autriche le week-end du 10 juillet et au Brésil le week-end du 13 novembre.

Avec les courses sprint, les qualifications classiques (contre-la-montre) sont avancées du samedi au vendredi. Leur résultat définit l'ordre de départ d'une course de 100 km et 30 minutes environ le samedi, qui elle-même définit la grille de départ du GP le dimanche. L'objectif: offrir plus de spectacle sur trois jours.

Ces sprints offrent également plus de points au championnat: de huit pour le premier jusqu'à un pour le 8e. Une potentielle aubaine pour Ferrari et Leclerc, qui pourrait empocher 34 points en cas de double victoire et de meilleur tour en course.

De quoi éventuellement consoler un peu le pilote monégasque du vol lundi de sa montre siglée Richard Mille d'une valeur de 300.000 euros alors qu'il signait des autographes dans la cité balnéaire toscane de Viareggio.

