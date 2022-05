F1: Sergio Pérez (Red Bull) gagne à Monaco une course à rebondissements

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) célèbre sa victoire dans le Grand Prix de Monaco de Formule 1, le 29 mai 2022, à l'issue d'une course écourtée en raison de la pluie et d'un accident

Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP) – Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a résisté jusqu'au bout pour remporter dimanche le Grand Prix de Monaco, 7e manche du Championnat du monde de Formule 1, devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), à l'issue d'une course écourtée en raison de la pluie et d'un accident.

Publicité Lire la suite

La troisième place revient au Néerlandais Max Verstappen, devant Charles Leclerc, parti en pole position mais notamment victime d'une erreur de stratégie de la part de son écurie qui lui a coûté le podium. Verstappen mène toujours le championnat devant Leclerc au terme d'une course dont le départ a été retardé de plus d'une heure à cause de la pluie - puis interrompue une vingtaine de minutes après la sortie de route de l’Allemand Mick Schumacher (Haas), qui s'en est tiré indemne.

© 2022 AFP