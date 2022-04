F1: Verstappen (Red Bull) gagne le GP d’Emilie-Romagne, Leclerc (Ferrari) seulement 6e

Le Néerlandais Max Verstappen remporte, au volant de sa Red Bull, le Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1, le 24 avril 2022 sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola, en Italie

Imola (Italie) (AFP) – Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix d'Emilie-Romagne, 4e manche de l'année en F1, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola, en Italie.

Parti en pole position, Verstappen a dominé la course de la tête et des épaules. Son rival annoncé de la saison, le leader au championnat Charles Leclerc (Ferrari), parti deuxième, a terminé à la 6e place, loin derrière le podium complété par Sergio Pérez (Red Bull) et Lando Norris (McLaren).

