F1: Verstappen (Red Bull) remporte la course sprint et partira en pole dimanche à Imola

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), après avoir remporté la course sprint qualificative, le 23 avril 2022 sur le circuit d'Imola, partira en pole position pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1 ANDREJ ISAKOVIC AFP

2 mn

Imola (Italie) (AFP) – Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint qualificative samedi et partira en pole position pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1 dimanche sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola, en Italie.