F1: Verstappen remporte le sprint devant Leclerc et partira en tête à Imola

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), à la lutte avec le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Britannique Lando Norris (c, McLaren), le 23 avril 2022 sur le circuit d'Imola, lors de la course sprint qualificative pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1

MIGUEL MEDINA AFP