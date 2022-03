Federer vise un retour à la fin de l'été

Genève (AFP) – Roger Federer, écarté du circuit depuis huit mois par des problèmes à un genou, espère faire son retour à la fin de l'été et ne devrait donc pas être présent cette année à Wimbledon, a-t-il déclaré samedi dans une interview à la télévision suissse.

"Je vais bien, bien mieux. Pendant deux mois, je me suis déplacé avec des béquilles, c'était long et j'ai dû repartir de zéro. Mais c'était la bonne chose à faire. Le genou n'allait pas bien après Wimbledon", a déclaré le Suisse à la chaîne publique SRF, à Lenzerheide, où il était venu assister à une étape de la Coupe du monde de ski.

Federer a précisé avoir passé il y a quelques semaines "une très bonne IRM" qui le rend "très positif". "Maintenant, j'arrive lentement à une phase où je peux penser à un retour", a déclaré l'ancien N.1 mondial, ajoutant qu'il aurait besoin d'encore un peu de temps pour envisager de revenir "à la fin de l'été, début de l'automne".

Federer, qui fêtera ses 41 ans le 8 août, n'espère donc plus être remis à temps pour Wimbledon, son tournoi fétiche, fin juin.

Le vainqueur de vingt tournois du Grand Chelem n'a plus joué depuis sa défaite en quarts de finale de Wimbledon en juillet 2021 contre le Polonais Hubert Hurkacz.

Souffrant d'un genou depuis deux ans et opéré plusieurs fois, le Suisse n'a joué que treize matches en 2021 et six en 2020. Il pointe à la 27e place au classement mondial.

