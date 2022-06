Finale Conférence Est NHL: les NY Rangers mènent 2-0 contre le Tampa Bay Lightning

Mika Zibanejad des New York Rangers félicité par ses coéquipiers après avoir marqué dans le 3e tiers-temps du match 2 de la finale de Conférence Est en NHL contre Tampa Bay le 3 juin 2022 au Madison Square Garden à New York Sarah Stier GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – Les New York Rangers, en finale de la Conférence Est en NHL pour la première fois deLpuis 2015, ont encore battu le double tenant du titre, le Tampa Bay Lightning, 3-2 vendredi à domicile, et mènent désormais la série en finale de Conférence Est 2 victoires à 0.